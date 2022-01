La Bourse de Tokyo part en forte baisse après la chute du Nasdaq

La Bourse de Tokyo démarrait vendredi en net repli, entre inquiétudes sanitaires au Japon et craintes inflationnistes aux Etats-Unis, lesquelles ont lourdement plombé la veille les valeurs technologiques américaines sur l'indice Nasdaq.

L'indice vedette Nikkei lâchait 1,32% à 28.111,90 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 1,55% à 1.974,43 points.

De nouvelles données sur l'emploi et les prix aux Etats-Unis publiées jeudi ont encore un peu plus convaincu les investisseurs que la Réserve fédérale américaine (Fed) allait sortir l'artillerie lourde cette année contre l'inflation, un exercice toutefois périlleux pour la croissance économique.

"L'éventualité de quatre hausses des taux (de la Fed, NDLR) cette année se renforce", voire cinq, avec un premier relèvement possible dès mars, observait l'analyste Edward Moya dans une note de OANDA.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING RASSURE: le titre de Fast Retailing bondissait de 6,81% à 63.170 yens, prenant le contrepied de la tendance générale négative à Tokyo.

Le géant japonais du prêt-à-porter avec sa marque phare Uniqlo a publié jeudi des résultats record et supérieurs aux attentes sur son premier trimestre 2021/22 (septembre-novembre dernier). L'activité dynamique d'Uniqlo en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique, hors Chine et Japon, ont compensé des contre-performances dans ces deux derniers marchés.

CESSION EN VUE CHEZ HITACHI: le conglomérat industriel et technologique Hitachi (-0,33% à 6.863 yens) s'apprête à vendre à la grande société de commerce japonaise Itochu (-2,61% à 3.505 yens) la moitié de ses parts dans sa filiale cotée séparément Hitachi Construction (-16,17% à 3.005 yens), l'un des premiers acteurs mondiaux sur le créneau des engins de chantier, a rapporté jeudi la chaîne de télévision publique japonaise NHK. Les trois entreprises ont confirmé que des discussions étaient en cours.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de monter face au dollar comme la veille, à raison d'un dollar pour 114,10 yens vers 00H50 GMT contre 114,20 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi par rapport à l'euro, qui valait 130,63 yens contre 130,81 yens jeudi.

L'euro était en revanche quasi stable face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1453 dollar contre 1,1455 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole évoluait en petit repli: vers 00H45 GMT le prix du baril américain de WTI cédait 0,45% à 81,75 dollars.

