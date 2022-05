La Bourse de Tokyo ouvre en hausse, annonces économiques de Joe Biden attendues

La Bourse de Tokyo démarrait lundi dans le vert, malgré la clôture en ordre dispersé de Wall Street vendredi, et les investisseurs s'apprêtaient à suivre des annonces d'ordre économique du président américain Joe Biden, arrivé dimanche au Japon.

Vers 00H30 GMT l'indice vedette Nikkei progressait de 1,11% à 27.035,42 points et l'indice élargi Topix gagnait 1,07% à 1.897,48 points.

Joe Biden doit annoncer plus tard dans la journée à Tokyo un nouveau partenariat commercial pour renforcer les liens économiques entre les Etats-Unis et ses alliés dans la région Indo-Pacifique, notamment dans l'économie numérique, les chaînes d'approvisionnement et les énergies vertes.

Du côté des valeurs

TOKIO MARINE ASSURE: le titre de l'assureur Tokio Marine Holdings bondissait de 6,82% à 7.245 yens après avoir publié vendredi après la clôture de la Bourse des résultats annuels et des objectifs supérieurs aux attentes.

Le groupe a aussi annoncé un plan de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 100 milliards de yens (740 millions d'euros au cours actuel) sur son nouvel exercice 2022/23, une mesure toujours populaire auprès des investisseurs.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole était proche de l'équilibre lundi matin en Asie: le prix du baril de WTI américain prenait à peine 0,06% à 110,35 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,13% à 112,70 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar était quasi stable par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 127,86 yens vers 00H30 GMT contre 127,88 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro montait à 135,31 yens, contre 135,08 yens en fin de semaine dernière, et s'appréciait aussi par rapport au dollar, à 1,0582 dollar contre 1,0564 dollar vendredi à 21H00 GMT.

etb/nzg