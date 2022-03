La Bourse de Tokyo hésite avant la Fed

La Bourse de Tokyo était proche de l'équilibre mardi dans la matinée après les pertes à Wall Street la veille et alors que les investisseurs attendaient l'issue des pourparlers sur l'Ukraine et les annonces mercredi de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei grappillait 0,06% à 25.323,18 points vers 00H45 GMT, pendant que l'indice élargi Topix gagnait 0,39% à 1.819,34 points.

Le Nasdaq a plongé lundi à New York, le secteur technologique titubant après la chute de près de 5% de la Bourse de Hong Kong quelques heures plus tôt, inquiète de la répression chinoise sur le secteur technologique et du confinement de Shenzhen, le centre technologique du pays.

Les investisseurs à Tokyo attendaient aussi l'issue de pourparlers russo-ukrainiens commencés lundi et prolongés jusqu'à mardi, sans résultat pour le moment.

La Fed devait par ailleurs tenir mardi et mercredi sa réunion du comité de politique monétaire, dont l'issue attendue par les marchés est un relèvement d'un quart de point de pourcentage (0,25%) des taux pour combattre l'inflation.

Du côté des valeurs

BRIDGESTONE: le géant du pneumatique Bridgestone (+0,86% à 4.336 yens) a annoncé lundi la suspension immédiate de ses exportations à destination de la Russie et celle de la production de son usine dans le pays à partir du 18 mars, se disant "profondément attristé et préoccupé par la situation en Ukraine". Le groupe précise dans un communiqué que ses opérations en Russie représentaient moins de 2% de son chiffre d'affaires en 2021.

PANASONIC: Panasonic (+1,26% à 1.118 yens) serait en "discussions" concernant le site d'une nouvelle usine aux Etats-Unis destinée à produire principalement sa prochaine batterie lithium-ion "4680" pour l'américain Tesla et d'autres clients potentiels dès 2024, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. La production à grande échelle de ces mêmes batteries au Japon doit commencer à partir de son exercice 2023/24, avait précédemment annoncé le groupe.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole poursuivaient leur descente mardi matin en Asie: vers 00H45 GMT le prix du baril de WTI américain chutait de 2,25% à 100,69 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,95% à 104,82 dollars.

Le yen était stable par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 118,20 yens vers 01H00 GMT contre 118,19 yens lundi à 21H00 GMT.

La devise japonaise perdait du terrain face à l'euro, qui valait 129,43 yens contre 129,30 yens la veille.

L'euro se négociait pour 1,0950 dollar, contre 1,0940 dollar lundi à 21H00 GMT.

mac/mlb