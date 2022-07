La Bourse de Tokyo grimpe derrière Wall Street

La Bourse de Tokyo était en nette progression mercredi matin dans le sillage de Wall Street, soutenue la veille par de bons résultats d'entreprises aux Etats-Unis et par le repli du dollar face à l'euro.

L'indice vedette Nikkei bondissait de 2,09% à 27.525,60 points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix gagnait 1,83% à 1.937,54 points.

Après la progression mardi des indices de la Bourse de New York, et notamment du Nasdaq à forte coloration technologique, "les valeurs japonaises devraient afficher une solide croissance", les investisseurs gardant toutefois un oeil sur les annonces de la Banque du Japon (BoJ) attendues jeudi, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

La BoJ pourrait selon les économistes abaisser ses prévisions de croissance et maintenir sa politique monétaire ultra-accomodante, à rebours de la plupart des Banques centrales. Elle pourrait par ailleurs revoir à la hausse ses prévisions d'inflation.

La valeur du jour

TOSHIBA: le conglomérat japonais Toshiba (+1,47% à 5.379 yens), qui avait expliqué début juin avoir reçu huit offres de rachat non contraignantes et deux offres d'alliances capitalistiques et commerciales, a annoncé mercredi avoir sélectionné "plusieurs partenaires potentiels" pour un deuxième tour d'offres.

Selon des informations du quotidien Nikkei, quatre offres auraient été préselectionnées: celles des fonds d'investissement Japan Industrial Partners, Bain Capital, CVC Capital Partners et Brookfield Asset Management.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole évoluait en repli mercredi matin en Asie: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain cédait 0,64% à 103,55 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,4% à 106,92 dollars.

Sur le marché des changes, le yen était stable face au dollar, qui valait 138,16 yens vers 01H00 GMT contre 138,19 yens mardi à 21H00 GMT.

Le yen reculait face à l'euro, qui se négociait pour 141,55 yens contre 141,34 yens la veille. Et la monnaie européenne progressait à 1,0246 dollar contre 1,0227 dollar mardi.

