La Bourse de Tokyo finit en repli, Hong Kong dans le rouge aussi

La Bourse de Tokyo a terminé mardi en baisse et Hong Kong perdait encore davantage alors que les craintes habituelles sur une éventuelle récession américaine, l'inflation élevée aux États-Unis et l'impact économique des confinements en Chine reprenaient de plus belle.

À Tokyo l'indice vedette Nikkei a lâché 0,94% à 26.748,14 points à la clôture et l'indice élargi Topix a cédé 0,86% à 1.878,26 points.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng était lui aussi nettement dans le rouge, faiblissant de 1,63% vers 06H15 GMT.

La Bourse de New York avait enregistré lundi un rebond technique mais les contrats à terme sur ses indices boursiers reculaient mardi, préfigurant une ouverture en baisse de Wall Street.

"Il y a toujours des inquiétudes concernant le resserrement monétaire aux États-Unis", sur l'inflation élevée et le risque d'une récession américaine, selon Hideyuki Ishiguro, stratégiste chez Nomura Asset Management cité par l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, les investisseurs en Chine n'étaient guère convaincus par de nouvelles mesures annoncées lundi par Pékin pour soutenir l'économie du pays, fragilisée par les restrictions sanitaires drastiques face au Covid-19.

Du côté des valeurs

RAKUTEN : le groupe japonais de e-commerce Rakuten (-2,88% à 740 yens), dont les comptes sont chroniquement dans le rouge à cause de ses lourds investissements dans le développement de son propre réseau de téléphonie mobile au Japon, a annoncé mardi préparer l'introduction en Bourse de sa filiale de services financiers Rakuten Securities, sans donner de calendrier. Rakuten a également fait savoir lundi qu'il projetait de se diversifier dans la gestion des droits musicaux.

TOYOTA : le numéro mondial de l'automobile Toyota (-0,55% à 2.050 yens) a annoncé mardi de nouveaux arrêts temporaires d'une partie de sa production au Japon entre fin mai et début juin à cause du confinement de Shanghai, qui perturbe ses chaînes d'approvisionnement.

Cependant le constructeur a maintenu son objectif de produire au niveau mondial 9,7 millions de véhicules de ses marques Toyota et Lexus sur son nouvel exercice 2022/23 démarré le 1er avril, et prévoit d'augmenter nettement sa production sur la période juin-août par rapport à son début d'exercice.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole reculaient : vers 06H15 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 1,12% à 109,06 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 1,06% à 112,22 dollars.

Sur le marché des devises, le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 127,65 yens vers 06H30 GMT contre 127,90 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reprenait aussi du terrain vis-à-vis de l'euro, qui descendait à 136,19 yens contre 136,74 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,0666 dollar contre 1,0691 dollar lundi à 21H00 GMT.

etb/bt