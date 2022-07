La Bourse de Tokyo finit en rebond, malgré la résurgence du Covid-19 au Japon

La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en léger rebond, malgré une vive recrudescence du Covid-19 au Japon et la publication redoutée de l'inflation américaine de juin plus tard dans la journée.

Alors que le marché tokyoïte avait rechuté mardi face aux craintes variées sur la conjoncture mondiale, l'indice vedette Nikkei a repris 0,54% à 26.478,77 points à la clôture et l'indice élargi a terminé en hausse de 0,29% à 1.888,85 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng déclinait légèrement (-0,13% vers 06H40 GMT).

Le Japon a enregistré mardi plus de 76.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, deux fois plus qu'il y a une semaine et un plus haut depuis fin février.

Le gouvernement n'envisage pas de restrictions sur la mobilité des personnes pour le moment, mais va reporter le retour d'un programme national de subventions du tourisme intérieur, qui était initialement prévu pour mi-juillet, selon les médias locaux.

Les valeurs du jour

SECTEUR AÉRIEN: malgré la nouvelle vague de Covid-19 au Japon, les titres des deux grandes compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (+1,07% à 2.441,5 yens) et Japan Airlines (+1,43% à 2.265 yens) ont été recherchés grâce à un vent d'optimisme pour leur secteur au niveau mondial, sur fond de confiance affichée la veille par le géant American Airlines sur ses ventes trimestrielles et le reflux des prix du pétrole.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole remontait un peu après avoir dévissé la veille sur fond de la détérioration des perspectives de la croissance mondiale, et donc de la demande d'or noir.

Vers 06H40 GMT le baril de WTI américain regagnait 0,63% à 96,44 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reprenait 0,8% à 100,29 dollars, revenant ainsi au-delà de la barre symbolique des 100 dollars, sous laquelle il avait clôturé mardi pour la première fois depuis trois mois.

Le yen baissait face au dollar, qui valait 137,13 yens vers 06H45 GMT contre 136,87 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se repliait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 137,75 yens contre 137,38 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,0042 dollar, contre 1,0037 dollar mardi à 21H00 GMT, après avoir brièvement atteint mardi en séance la parité parfaite avec le billet vert, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2002.

etb/abx