La Bourse de Tokyo finit en petite hausse, rivée sur l'Ukraine

La Bourse de Tokyo a bouclé lundi sur une progression de 0,19%, après avoir hésité sur la direction à prendre pendant toute la séance face au conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur l'économie mondiale, à commencer par une nouvelle accélération du pétrole.

L'indice vedette Nikkei a clôturé à 26.526,82 points, tandis que l'indice élargi Topix a grimpé plus nettement (+0,57% à 1.886,93 points).

A l'inverse à la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était dans le rouge, cédant 0,8% après 06H00 GMT.

Les sanctions occidentales contre la Russie se sont accentuées durant le week-end, notamment avec la décision d'exclure plusieurs banques russes du système international de transactions bancaires Swift, une mesure à laquelle le Japon s'est associé.

La mise en alerte dimanche par le Kremlin de ses forces de dissuasion nucléaire inquiétait aussi les investisseurs, tandis que la perspective de pourparlers russo-ukrainiens à la frontière bélarusse semblait encore très incertaine.

Du côté des valeurs

MITSUI & CO, DE L'EAU DANS LE GAZ: l'action de la maison japonaise de négoce Mitsui & Co a chuté de 4,3% à 2.865,5 yens) et celle de Mitsubishi Corp a aussi fini en nette baisse (-1,82% à 3.871 yens). Ces deux sociétés détiennent des parts dans Sakhaline-II, des infrastructures pétrogazières offshore dans l'Extrême-Orient russe, via une coentreprise avec le russe Gazprom et l'anglo-néerlandais Shell. La major pétrolière britannique BP a elle décidé dimanche de se désengager du géant pétrolier russe Rosneft.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 115,51 yens à 06H30 GMT contre 115,55 yens vendredi à 21H00 GMT.

En revanche la monnaie japonaise s'appréciait fortement face à l'euro, qui valait 128,95 yens contre 130,21 yens en fin de semaine dernière.

Et l'euro baissait nettement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1162 dollar contre 1,1268 dollar vendredi.

Le pétrole s'est envolé lundi en Asie sur fond du renforcement des sanctions occidentales contre la Russie: vers 06H20 GMT le prix du baril de WTI américain bondissait de 5,58% à 96,70 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 4,79% à 102,62 dollars.

etb/spi