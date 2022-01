La Bourse de Tokyo finit en nette baisse, soucieuse sur la Fed

La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en net repli, préoccupée comme Wall Street la veille par un relèvement cette année des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) potentiellement plus agressif que prévu pour contrer la spirale inflationniste aux États-Unis.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,28% à 28.124,28 points (-1,24% sur l'ensemble de la semaine écoulée), son plus faible niveau de clôture depuis le début de l'année. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 1,39% à 1.977,66 points.

De nouvelles données sur l'emploi et les prix aux États-Unis publiées jeudi ont encore un peu plus convaincu les investisseurs que la banque centrale américaine (Fed) allait sortir l'artillerie lourde cette année contre l'inflation, un exercice toutefois périlleux pour la croissance économique.

"L'éventualité de quatre hausses des taux (de la Fed, NDLR) cette année se renforce", voire cinq, avec un premier relèvement possible dès mars, a observé l'analyste Edward Moya dans une note de Oanda.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng était lui aussi dans le rouge (-0,55% vers 06H30 GMT). La Bourse de Shanghai reculait aussi en toute fin de séance, tandis que Shenzhen était proche de l'équilibre.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING RASSURE: le titre de Fast Retailing a bondi de 8,06% à 63.910 yens, à rebours de la tendance générale à Tokyo.

Le géant japonais du prêt-à-porter avec sa marque phare Uniqlo a publié jeudi des résultats record et supérieurs aux attentes sur son premier trimestre 2021/22 (septembre-novembre dernier). L'activité dynamique d'Uniqlo en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique, hors Chine et Japon, ont compensé des contre-performances dans ces deux derniers marchés.

CESSION PARTIELLE CHEZ HITACHI: le conglomérat industriel et technologique Hitachi (-0,36% à 6.861 yens) a confirmé après la clôture du marché tokyoïte la vente à la société de commerce japonaise Itochu (-2,83% à 3.497 yens) de la moitié de ses parts dans Hitachi Construction, l'un des premiers acteurs mondiaux sur le créneau des engins de chantier.

Cette cession d'un montant de 182,5 milliards de yens (1,4 milliard d'euros) a fait chuter vendredi de près de 17% le titre de Hitachi Construction, coté séparément à Tokyo. La transaction avait fuité dès jeudi dans les médias japonais.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait significativement face au dollar comme la veille, à raison d'un dollar pour 113,79 yens vers 07H00 GMT contre 114,20 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise grimpait aussi fortement par rapport à l'euro, qui valait 130,50 yens contre 130,81 yens jeudi.

L'euro s'appréciait aussi vis-à-vis du dollar, à raison d'un euro pour 1,1469 dollar contre 1,1455 dollar la veille à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en légère hausse: vers 06H50 GMT, le prix du baril américain de WTI gagnait 0,1% à 82,20 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,37% à 84,78 dollars.

