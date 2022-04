La Bourse de Tokyo finit en net repli, préoccupée par la Fed

La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi en nette baisse dans le sillage de Wall Street la veille après la fermeté des propos d'une des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a jugé "primordial" de faire ralentir l'inflation.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,58% à 27.350,30 points et l'indice élargi Topix a reculé de 1,34% à 1.922,91 points.

A Hong Kong l'indice Hang Seng battait lui aussi en retraite, cédant 1,3% vers 06H15 GMT.

Comme la Bourse de New York avant elle, les places asiatiques ont été plombées par le discours de Lael Brainard, l'une des gouverneurs de la Fed, qui a estimé que l'institution devait se tenir "prête à agir plus fortement" contre l'inflation aux Etats-Unis, au plus haut depuis 40 ans.

Mme Brainard a aussi plaidé pour une réduction du bilan de la Fed dès sa prochaine réunion monétaire début mai, une mesure qui équivaut également à resserrer le crédit pour juguler l'inflation.

Le compte-rendu détaillé ("minutes") des échanges durant la dernière réunion de la Fed mi-mars est par ailleurs attendu plus tard ce mercredi, ce qui a aussi incité les investisseurs en Asie à ne pas prendre de risques.

Du côté des valeurs

HONDA RENFORCE SON ALLIANCE AVEC GM: le titre de Honda (-2,15% à 3.362 yens) n'a pas profité d'une extension de son alliance avec le géant américain General Motors annoncée la veille. Les deux constructeurs automobiles prévoient de codévelopper et commercialiser à partir de 2027 une nouvelle ligne de véhicules électriques à des prix "abordables" et visant le marché de masse.

MITSUBISHI MOTORS: l'action du constructeur automobile Mitsubishi Motors a chuté de 3,39% à 313 yens. Selon le quotidien économique Nikkei, le groupe japonais va suspendre sa production dans l'une de ses usines au Japon du 11 au 15 avril en raison de retards d'approvisionnements liés au confinement de Shanghai.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole était en petite hausse: vers 06H20 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,32% à 102,29 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,53% à 107,20 dollars.

Le yen baissait sensiblement par rapport au dollar face à la perspective d'un resserrement monétaire intensifié aux Etats-Unis, à raison d'un dollar pour 123,92 yens après 06H30 GMT contre 123,60 yens mardi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen suivait la même tendance, un euro s'échangeant pour 134,87 yens contre 134,79 la veille.

La monnaie européenne se dépréciait elle aussi face au billet vert, un euro se négociant pour 1,0883 dollar contre 1,0905 dollar mardi à 21H00 GMT.

mac-etb/abx