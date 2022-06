La Bourse de Tokyo finit en légère hausse, aidée par le yen faible

La Bourse de Tokyo a clôturé mardi en hausse, soutenue par la nouvelle chute du yen, un facteur positif pour les valeurs exportatrices nippones, mais les investisseurs sont restés prudents avant des chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis et en Chine.

L'indice vedette Nikkei a terminé sur un gain de 0,1% à 27.943,95 points et l'indice élargi Topix a pris 0,41% à 1.947,03 points.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était en revanche en baisse (-0,53% vers 06H40 GMT).

Le dollar a brièvement dépassé les 133 yens mardi vers 06H15 GMT, un nouveau record depuis avril 2002. La monnaie japonaise évolue déjà à ses plus bas niveaux en 20 ans face au billet vert depuis avril de cette année.

Cette tendance de change, liée notamment au décalage croissant entre la politique monétaire toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon et le resserrement monétaire en cours aux Etats-Unis, est favorable pour les grandes entreprises nippones tournées vers l'international, en dopant leurs recettes et leurs actifs financiers à l'étranger.

Mais la chute du yen risque en même temps de freiner le rebond de la consommation des ménages nippons (laquelle a reculé de 1,7% en avril sur un an, selon des données officielles publiées mardi) et pénalise les petites et moyennes entreprises centrées sur le marché intérieur.

Les valeurs du jour

SECTEUR AUTOMOBILE BIEN ORIENTÉ: les titres des constructeurs automobiles japonais, exportateurs par excellence du pays, avaient le vent en poupe grâce à la chute du yen: Toyota s'est apprécié de 1,27% à 2.190,5 yens, Honda de 2,51% à 3.382 yens et Nissan de 2,6% à 554,6 yens.

SONY: le géant technologique japonais Sony (+0,41% à 12.125 yens) et Honda songent à rendre indépendante leur future coentreprise dans les véhicules électriques, a déclaré le PDG de Sony Kenichiro Yoshida dans un entretien au journal Nikkei publié mardi. Une introduction en Bourse de cette société est "une possibilité", a-t-il précisé.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole progressait, après avoir fait une pause lundi: vers 06H50 GMT le prix du baril de WTI américain regagnait 0,75% à 119,39 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reprenait 0,73% à 120,38 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar se négociait pour 132,79 yens vers 07H00 GMT contre 131,88 yens lundi à 21H00 GMT.

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) s'apprête à préciser jeudi le calendrier de son resserrement monétaire, l'euro grimpait à 141,90 yens contre 141,06 yens la veille, mais la monnaie européenne perdait du terrain face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0687 dollar contre 1,0696 dollar lundi à 21H00 GMT.

etb/spi