La Bourse de Tokyo finit en hausse

La Bourse de Tokyo a progressé lundi, emboîtant le pas de Wall Street qui a conclu vendredi à la hausse avant un long week-end de trois jours du fait de la fête nationale américaine.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,84% à 26.153,81 points à la clôture et l'indice élargi Topix a avancé de 1,34% à 1.869,71 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était à l'inverse en retrait de 0,42% vers 06H25 GMT, les investisseurs s'inquiétant d'une remontée des cas de Covid-19 en Chine continentale.

La Bourse de New York, qui a connu entre janvier et fin juin son pire semestre depuis 1970, a été soutenue vendredi par un courant acheteur malgré la publication de chiffres montrant que la croissance de l'activité manufacturière était tombée en juin à son rythme le plus faible depuis juin 2020.

"Le marché japonais devrait connaître des hauts et des bas cette semaine", a commenté Okasan Online Securities dans une note, estimant que "les préoccupations croissantes concernant une possible entrée en récession de l'économie américaine limiteront le prix des actions" des deux côtés du Pacifique.

Du côté des valeurs

BUG GÉANT CHEZ KDDI: le numéro deux japonais des télécoms KDDI (-1,66% à 4.241 yens) a connu une panne historique de ses services ce week-end qui a affecté quelque 39 millions de lignes mobiles et d'autres services dans tout le Japon, comme des distributeurs de billets et des livraisons de colis. Des problèmes persistaient lundi pour les appels vocaux, a précisé le groupe, qui s'est platement excusé et dont la défaillance a été jugée "extrêmement regrettable" par le gouvernement.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole repartait dans le vert, annulant ses pertes initiales en Asie: vers 06H20 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,42% à 108,89 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,48% à 112,17 dollars.

Le yen baissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 135,41 yens vers 06H30 GMT contre 135,21 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait aussi du terrain face à l'euro, qui valait 141,22 yens contre 140,81 yens en fin de semaine dernière.

Et l'euro gagnait un peu du terrain face au billet vert, se négociant pour 1,0428 dollar contre 1,0414 dollar vendredi à 21H00 GMT.

mac-etb/spi