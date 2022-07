La Bourse de Tokyo en mini-repli avant le verdict de la Fed

La Bourse de Tokyo faiblissait très légèrement mercredi en matinée, les investisseurs évitant de prendre des risques avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,1% à 27.628,60 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,11% à 1.941,09 points.

La Bourse de New York a terminé mardi en nette baisse, prudente elle aussi avant la Fed et soucieuse pour la consommation aux Etats-Unis face à une inflation élevée, qui a poussé le géant américain de la distribution Walmart à réduire sévèrement ses prévisions de bénéfices.

La Fed devrait procéder mercredi à une quatrième hausse d'affilée de ses taux directeurs pour ralentir la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis, en les relevant de 0,75 point de pourcentage comme en juin, voire de 1 point pour marquer les esprits, mais les risques de récession s'accroissent.

La valeur du jour

CANON: le groupe japonais d'appareils de bureautique et d'équipements médicaux Canon était boudé par les investisseurs (-2,21% à 3.129 yens), bien qu'il ait publié mardi un bénéfice opérationnel trimestriel supérieur aux attentes et relevé ses prévisions de résultats annuels et de dividende.

Canon profite nettement de la chute du cours du yen qui gonfle artificiellement ses résultats à l'étranger, "mais la baisse de sa production à cause des confinements à Shanghai atténue les révisions à la hausse" de ses perspectives, a commenté l'analyste Yu Okazaki dans une note de Nomura.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole récupérait un peu après ses pertes de la veille, où il avait été lesté par les perspectives moroses pour l'économie mondiale. Vers 00H45 GMT le baril de WTI américain regagnait 0,65% à 95,60 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord remontait de 0,26% à 104,67 dollars.

Le yen baissait légèrement par rapport au dollar, qui se négociait pour 137,06 yens vers 01H00 GMT contre 136,91 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise faiblissait également face à l'euro, qui valait 139,00 yens contre 138,51 yens la veille.

Après avoir plongé la veille à cause des craintes sur le gaz en Europe, l'euro remontait à 1,0139 dollar contre 1,0117 dollar mardi à 21H00 GMT.

