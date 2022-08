La Bourse de Tokyo en hausse prudente avant l'emploi américain

La Bourse de Tokyo évoluait en légère progression vendredi dans la matinée après la hausse des valeurs technologiques à Wall Street la veille, les investisseurs faisant cependant preuve de prudence avant la publication des chiffres sur l'emploi américain.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,38% à 28.037,07 points vers 01H20 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,41% à 1.938,59 points.

"Les investisseurs risquent de se retenir d'acheter" avant l'annonce vendredi des chiffres officiels de l'emploi en juillet aux Etats-Unis et les résultats d'entreprises à venir, a commenté Ryuta Otsuka de Toyo Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

OFFENSIVE DE LA DÉFENSE: Certaines valeurs japonaises liées à la défense progressaient sur fond des manoeuvres militaires chinoises engagées à la suite de la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, le Premier ministre nippon Fumio Kishida demandant l'"arrêt immédiat" de ces exercices, durant lesquels des missiles balistiques tirés par la Chine seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon, selon le ministère de la Défense nippon.

Le fabricant d'armes à feu Howa Machinery bondissait de 2,37% à 862 yens, et les groupes industriels Nippon Avionics et Ishikawa Seisakusho gagnaient respectivement 1,5% à 2.633 yens et 1,01% à 1.498 yens.

Pétrole et devises

Le pétrole hésitait: après 01H00 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 0,05% à 88,50 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord grapillait 0,01% à 94,13 dollars.

Sur le marché des changes, le yen lâchait du terrain par rapport au dollar, qui valait 133,12 yens vers 00H50 GMT contre 132,89 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 136,28 yens contre 136,16 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0238 dollar contre 1,0246 jeudi à 21H00 GMT.