La Bourse de Tokyo en hausse pour la 7e séance d'affilée

La Bourse de Tokyo était en nette hausse mercredi dans la matinée, pour la septième séance consécutive, dans le sillage de Wall Street, qui digérait les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei gagnait 2,15% à 27.810,33 points vers 01H10 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 1,64% à 1.965,49 points.

"La situation en Ukraine et les prix élevés du pétrole ne se sont pas améliorés, mais il semble que ces facteurs négatifs ont déjà été pris en compte" par le marché tokyoïte, a commenté Ryuta Otsuka de Toyo Securities, cité par l'agence Bloomberg.

La Bourse de New York, qui avait chancelé lundi après un discours du patron de la Fed qui se montrait encore plus déterminé à relever les taux d'intérêt rapidement pour contrer l'inflation américaine, avait de son côté terminé en rebond mardi alors que le marché semblait avoir intégré cette attitude.

Du côté des valeurs

TOYOTA: le géant automobile Toyota (+2,65% à 2.109,5 yens), qui avait précédemment annoncé l'arrêt de 17 de ses 28 lignes de production au Japon entre lundi et mercredi à cause de perturbations chez certains de ses fournisseurs liées au violent séisme du 16 mars, a prévu mardi des suspensions supplémentaires pour jeudi et vendredi, concernant 8 lignes de production.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le yen baissait encore face au dollar, à 120,92 yens pour un dollar vers 01H00 GMT contre 120,80 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se dépréciait aussi par rapport à l'euro, qui valait 133,32 yens contre 133,23 yens la veille.

La monnaie européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1030 dollar contre 1,1029 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole refluaient légèrement mercredi matin en Asie: vers 01H00 GMT le cours du baril de WTI américain perdait 0,25% à 109,00 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,32% à 115,11 dollars.

