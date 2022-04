La Bourse de Tokyo en hausse à l'ouverture après les gains à New York

La Bourse de Tokyo poursuivait jeudi son rebond entamé la veille, à la faveur des gains mercredi à Wall Street, favorisés par une détente des taux obligataires qui a porté les valeurs technologiques américaines.

L'indice Nikkei des 225 principales valeurs japonaises gagnait 1,12% à 27.145,08 points vers 00H50 GMT, après s'être déjà apprécié de près de 2% la veille. L'indice élargi Topix montait de 0,75% à 1.904,25 points.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le titre SoftBank Group grimpait de 3,07% à 5.764 yens, aidé par l'activation annoncée mercredi d'options d'achat pour 2,4 milliards de dollars de l'allemand Deutsche Telekom sur T-Mobile US, dont le géant japonais des nouvelles technologies se désengage progressivement.

Cette rentrée d'argent frais devrait faire du bien à SoftBank Group, dont les actifs en Chine (comme ses parts dans Alibaba) sont en souffrance et qui prépare la réintroduction en Bourse d'Arm, géant britannique des microprocesseurs, une opération s'annonçant compliquée.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole reprenait son souffle jeudi matin en Asie après deux séances de gains très soutenus. Vers 00H20 GMT le prix du baril américain de WTI reculait de 0,58% à 103,65 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,4% à 108,35 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar lâchait un peu de lest face au yen, qui était tombé la veille en séance à son plus bas niveau par rapport au billet vert depuis 20 ans. Vers 00H45 GMT un dollar s'échangeait pour 125,54 yens contre 125,62 yens mercredi à 21H00 GMT. Le dollar était monté jusqu'à 126,29 yens mercredi, un record depuis 2002.

Le yen se renforçait aussi par rapport à l'euro, qui valait 136,63 yens contre 136,78 yens la veille. Et la monnaie européenne se négociait pour 1,0882 dollar, contre 1,0888 dollar mercredi à 21H00 GMT.

etb/roc