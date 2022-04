La Bourse de Tokyo en berne après Wall Street

La Bourse de Tokyo broyait du noir mercredi matin après un nouveau décrochage sec de Wall Street la veille, plombée par des résultats décevants ou des prévisions prudentes de grandes entreprises américaines face à la perspective d'un ralentissement économique global.

L'indice vedette Nikkei chutait de 2,17% à 26.121,29 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 1,59% à 1.848,71 points.

Les résultats trimestriels d'Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, ont notamment déçu mardi la Bourse de New York, et le conglomérat General Electric a livré des prévisions dans le bas de la fourchette de ses objectifs précédemment formulés.

En Chine, le dépistage a été étendu à la quasi-totalité des habitants de Pékin, la capitale qui continue d'être sous la menace d'un confinement général comme Shanghai depuis début avril, où la situation sanitaire reste toujours problématique.

Du côté des valeurs

LA TECH EN PANNE: le fleuron technologique japonais Sony (-1,76% à 10.875 yens) et le géant nippon des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (-2,9% à 5.044 yens) étaient les victimes collatérales de la déculottée la veille de l'indice boursier américain Nasdaq, à forte coloration technologique, qui a sombré de près de 4%.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole poursuivaient mardi leur rebond de la veille, sur fond des tensions sur l'offre russe, alors que l'Allemagne semblait bientôt prête à renoncer aux importations de Moscou. Par ailleurs, le groupe russe Gazprom a annoncé la suspension à partir de mercredi de ses livraisons de gaz vers la Pologne et la Bulgarie.

Vers 00H45 GMT le cours du baril de WTI américain gagnait 0,69% à 102,40 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,87% à 105,90 dollars.

Le yen déclinait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 127,55 yens peu avant 01H00 GMT contre 127,23 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise faiblissait aussi face à l'euro, qui valait 135,71 yens contre 135,34 yens la veille.

La devise européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0639 dollar contre 1,0638 dollar mardi.

