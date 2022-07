La Bourse de Tokyo en baisse prudente avant le week-end

La Bourse de Tokyo évoluait à reculons vendredi en matinée, tiraillée entre la baisse du yen, favorable aux grandes entreprises exportatrices nippones, et les inquiétudes concernant l'amplitude du tour de vis monétaire à venir de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises cédait 0,07% à 26.625,62 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,52% à 1.883,35 points.

La monnaie japonaise a accentué son plongeon face au dollar jeudi, atteignant de nouveaux plus bas depuis 1998, ce qui "constitue un vent favorable à court terme" pour le marché japonais, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Le marché, a ajouté la firme, se montre néanmoins prudent à la veille d'un week-end de trois jours au Japon, et avant la publication attendue plus tard dans la journée des données de ventes au détail aux Etats-Unis pour juin, qui si elles sont supérieures aux attentes pourraient inciter la Fed à une hausse de taux plus importante.

Les valeurs du jour

FAST RETAILING: le géant du prêt-à-porter Fast Retailing voyait son titre bondir de 6,94% à 75.000 yens. L'exploitant des magasins Uniqlo a nettement relevé jeudi ses objectifs pour son exercice 2021/22 qui s'achèvera fin août, à la faveur de performances robustes sur son troisième trimestre et de la forte dépréciation du yen.

TOYOTA: le premier constructeur automobile mondial Toyota (+0,04% à 2.136 yens), qui doit dévoiler vendredi au Japon le nouveau modèle de sa gamme Crown, aurait selon des informations du quotidien Nikkei décidé d'en reporter la mise en vente à l'automne en raison d'une pénurie de pièces liée aux mesures de confinement à Shanghai entre avril et juin.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole repartait dans le vert vendredi matin en Asie: vers 00H50 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,58% à 96,34 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,7% à 99,79 dollars.

Sur le marché des changes, le yen remontait légèrement face au dollar, qui valait 138,87 yens vers 01H00 GMT contre 138,96 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne était stable à 139,17 yens contre 139,21 yens la veille, et un euro s'échangeait pour 1,0021 dollar contre 1,0018 dollar jeudi à 21H00 GMT.

mac/nzg