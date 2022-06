La Bourse de Tokyo dans le rouge en matinée

La Bourse de Tokyo reculait jeudi dans la matinée, après la clôture mitigée de Wall Street la veille sur fond de craintes de récession aux Etats-Unis et alors que les investisseurs attendaient la publication d'un indicateur chinois.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,58% à 26.648,43 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,47% à 1.884,68 points.

Les indices de la Bourse de New York ont terminé en ordre dispersé mercredi en raison de la nervosité concernant l'inflation et les risques de récession aux Etats-Unis.

A Tokyo, les investisseurs préoccupés par la santé de l'économie chinoise attendaient par ailleurs la publication des chiffres de l'activité manufacturière en Chine en juin, attendue plus tard dans la journée.

La valeur du jour

HELLO KITTY ET ALIBABA: le japonais Sanrio, maison mère du personnage Hello Kitty, voyait son titre flamber de 13,75% à 3.085 yens. Sanrio a annoncé mercredi un accord avec une filiale du géant chinois Alibaba pour lui céder les droits exclusifs de fabrication et de vente sur le marché chinois de produits mettant en scène 26 personnages du groupe, dont Hello Kitty. Sanrio a cependant précisé ne s'attendre qu'à un impact financier mineur pour l'exercice en cours.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole reculaient jeudi matin en Asie: après 00H35 GMT le baril de WTI américain perdait 0,34% à 109,41 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 0,95% à 115,16 dollars.

Sur le marché des changes, le yen était relativement stable par rapport au dollar, qui valait 136,54 yens vers 00H55 GMT, contre 136,59 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro n'évoluait guère non plus face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 142,58 yens contre 142,62 yens la veille.

L'euro valait 1,0443 dollar, contre 1,0442 dollar mercredi à 21H00 GMT.

