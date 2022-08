La Bourse de Tokyo dans le rouge avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a terminé en repli mercredi, dans la foulée du déclin des valeurs technologiques à Wall Street la veille, tandis que les investisseurs attendaient nerveusement les chiffres de l'inflation américaine.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,65% à 27.819,33 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,17% à 1.933,65 points.

La Bourse de New York s'était notamment inquiétée mardi des perspectives de la demande en semi-conducteurs face aux incertitudes économiques et sur fond de perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement.

Les marchés étaient attendaient par ailleurs impatiemment la publication aux Etats-Unis de l'indice CPI des prix à la consommation, attendue plus tard mercredi, puis des prix à la production et de l'indice de confiance des consommateurs jeudi et vendredi.

Si l'accélération de l'augmentation des prix continue, "cela va peser sur les actions, en particulier aux Etats-Unis, qui sont susceptibles de baisser significativement", a commenté Ayako Sera de Sumitomo Mitsui Trust Bank, citée par l'agence Bloomberg.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 2,4% vers 06H00 GMT.

Du côté des valeurs

LES COMPOSANTS DÉCOMPOSÉS: les valeurs japonaises liées aux semi-conducteurs étaient en berne après la déconfiture à Wall Street de poids lourds du secteur comme Micron Technology ou Nvidia: ADVANTEST a chuté de 3,56% à 8.120 yens, TOKYO ELECTRON de 2,6% à 44.410 yens et SUMCO de 3,38% à 1.884 yens.

Pétrole et devises

Le pétrole baissait: vers 07H00 GMT, le prix du baril de WTI américain lâchait 0,94% à 89,65 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,82% à 95,52 dollars.

Sur le marché des changes, le yen était stable par rapport au dollar, qui valait 135 yens vers 00H45 GMT contre 135,05 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise n'évoluait guère non plus face à l'euro, à 137,89 yens pour un euro contre 137,93 yens la veille.

La monnaie européenne s'échangeait pour 1,0214 dollar contre 1,0213 dollar mardi à 21H00 GMT.

