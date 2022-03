La Bourse de Tokyo clôture sur un bond de 3% sa 7e séance de hausse d'affilée

La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi sur un bond de 3% sa septième séance consécutive dans le vert, portée notamment par la faiblesse du yen face au dollar, un mouvement de change favorable aux entreprises exportatrices nippones.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 3% à 28.040,16 points et l'indice élargi Topix a gagné 2,33% à 1.978,70 points.

La baisse continue de la monnaie japonaise face au billet vert, qui a fait franchir au dollar la barre des 120 yens mardi pour la première fois en six ans, est bénéfique pour les entreprises des secteurs qui s'appuient sur les exportations, comme l'électronique et l'automobile, a déclaré à l'AFP Chiyo Takatori de Daiwa Securities.

"Le marché est devenu assez favorable aux prises de risques. Ceux qui détenaient des positions courtes les dénouent et se concentrent davantage sur le côté positif des choses", a commenté Shogo Maekawa de JPMorgan Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

La Bourse de New York, qui avait chancelé lundi après un discours plus agressif du patron de la Réserve fédérale américaine, a de son côté terminé en rebond mardi alors que le marché semble avoir intégré cette donnée, participant aussi à la hausse de mercredi à Tokyo.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 1,8% vers 06H30 GMT.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le mastodonte des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a vu son titre bondir de 7,21% à 5.421 yens, notamment propulsé par la performance à New York et Hong Kong de l'action du chinois Alibaba, dont il est le premier actionnaire.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé mardi porter à 25 milliards de dollars son programme de rachat d'actions pour apaiser ses actionnaires, au moment où un durcissement réglementaire en Chine a fait fondre sa capitalisation.

TOYOTA: le constructeur automobile Toyota (+3,99% à 2.137 yens), qui avait précédemment annoncé l'arrêt de 17 de ses 28 lignes de production au Japon entre lundi et mercredi à cause de perturbations chez certains de ses fournisseurs liées au violent séisme du 16 mars, a prévu mardi des suspensions supplémentaires pour jeudi et vendredi, concernant 8 lignes de production.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le yen baissait encore face au dollar, à 121,12 yens pour un dollar vers 06H30 GMT contre 120,80 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise se dépréciait aussi par rapport à l'euro, qui valait 133,66 yens contre 133,23 yens la veille.

La monnaie européenne était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1036 dollar contre 1,1029 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole repartaient en légère hausse: vers 06H20 GMT le cours du baril de WTI américain gagnait 0,23% à 109,52 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,3% à 115,83 dollars.

mac/abx