La Bourse de Tokyo clôture en retrait, Hong Kong lâche de plus de 3%

La Bourse de Tokyo a terminé lundi en baisse et celle de Hong Kong chutait de plus de 3% en fin de séance, les investisseurs restant stressés par la perspective d'un resserrement monétaire plus agressif de la Fed aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,61% à 26.821,52 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,38% à 1.889,64 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était encore plus déprimé, chutant de plus de 3,3% à 07H00 GMT.

Les prix à la consommation (CPI) en Chine ont fortement accéléré en mars (+1,5% sur un an), selon des données publiées lundi, une tendance liée à l'augmentation mondiale des cours agricoles mais aussi à la crise sanitaire en Chine, où des confinements drastiques ont été remis en place.

L'indice CPI aux Etats-Unis, attendu mardi, va être très scruté alors que la première économie mondiale fait face à une inflation record depuis 40 ans et que la Réserve fédérale américaine (Fed) multiplie les signes d'un resserrement monétaire plus agressif dans les prochains mois pour y remédier.

Ce qui a pour effet d'effrayer régulièrement les marchés actions, et surtout leurs valeurs technologiques, allergiques à la perspective de taux d'intérêt plus élevés.

Du côté des valeurs

SONY ET FAST RETAILING ONT CHUTÉ: à Tokyo le titre du géant technologique Sony a lâché 3,93% à 11.715 yens et celui du groupe de prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo), fragilisé par l'impact économique de la stratégie "zéro Covid" en Chine, son deuxième marché après le Japon, a perdu 2,72% à 58.530 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole sont repartis en nette baisse lundi en Asie, l'aggravation de la crise sanitaire en Chine renforçant les craintes sur le ralentissement économique du pays et sur sa demande d'or noir.

Vers 06H50 GMT le prix du baril de WTI américain perdait 2,14% à 96,16 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 1,91% à 100,82 dollars.

Sur le marché des devises, le yen faiblissait fortement par rapport au dollar, à 125,26 yens pour un dollar vers 07H20 GMT contre 124,34 yens vendredi à 21H00 GMT, sur fond de la hausse des rendements des bons du Trésor américains.

L'euro, qui profitait notamment des résultats du premier tour de la présidentielle française conformes aux attentes dimanche, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour, grimpait à 136,39 yens contre 135,24 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne s'appréciait aussi face au dollar, à 1,0888 dollar pour un euro contre 1,0877 dollar vendredi.

etb/abx