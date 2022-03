La Bourse de Tokyo clôture en hausse après les propos du patron de la Fed

La Bourse de Tokyo a terminé en progression jeudi, apaisée notamment par les propos du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), favorable à une hausse modérée des taux directeurs de son institution ce mois-ci.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,7% à 26.577,27 points et l'indice élargi Topix a grimpé de 1,18% à 1.881,80 points.

Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a déclaré mercredi qu'il allait proposer d'augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage (0,25%) lors de la prochaine réunion du comité monétaire mi-mars.

Il s'est dit convaincu de la capacité de la Fed à procéder à un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire maîtriser l'inflation américaine "sans provoquer de récession".

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a été "dominé par les ordres à l'achat après la hausse des valeurs américaines" mercredi, a commenté Mutsumi Kanamori dans une note de Daiwa Securities.

Les investisseurs sont cependant restés prudents, a-t-elle ajouté, avant les discussions sur un cessez-le-feu qui devaient avoir lieu plus tard jeudi entre la Russie et l'Ukraine, après de premiers pourparlers en début de semaine qui n'avaient rien donné.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng progressait lui de 0,6% peu avant la clôture.

Du côté des valeurs

PERTURBATIONS LIÉES A LA RUSSIE: le titre TOYOTA a progressé de 0,41% à 2.047 yens, bien que le groupe ait annoncé jeudi la suspension sine die de sa production et de ses importations en Russie, du fait de perturbations de sa chaîne locale d'approvisionnement liées au conflit russo-ukrainien et aux sanctions internationales contre Moscou.

D'autres constructeurs automobiles nippons, dont l'exposition à ce marché est plus limité, ont également suspendu ou réduit leurs activités en Russie: MAZDA (+4,44% à 846 yens) va ainsi cesser d'envoyer des pièces à son usine de Vladivostok. HONDA (+0,26% à 3.365 yens) a lui déclaré à l'AFP avoir suspendu toutes ses exportations vers la Russie.

Les compagnies aériennes JAPAN AIRLINES (+1,47% à 2.204 yens) et ANA HOLDINGS (+1,06% à 2.425,5 yens) ont quant à elles annulé certains vols jeudi et prévoyaient des itinéraires différents, plus longs, pour relier vendredi le Japon à l'Europe.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait à refluer face au billet vert, à 115,68 yens pour un dollar vers 07H00 GMT contre 115,52 yens la veille à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était stable par rapport à l'euro, qui se négociait pour 128,46 yens contre 128,44 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,1104 dollar, contre 1,1119 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole continuaient de flamber: vers 07H00 GMT, le cours du baril de WTI américain grimpait encore de 3,57% à 114,55 dollars. Celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 3,6% à 116,99 dollars.

