La Bourse de Tokyo chute dans la foulée de Wall Street

La Bourse de Tokyo a plongé jeudi, le Nikkei signant sa plus vertigineuse dégringolade en plus de six mois après la débâcle la veille à Wall Street, plombée par un nouveau signal de fermeté de la Banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei a perdu 2,88% à 28.487,87 points, sa pire chute en points (-844,29) depuis le 21 juin dernier.

L'indice élargi Topix a lâché 2,07% à 1.997,01 points.

La Bourse de New York avait terminé en forte baisse mercredi après la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed témoignant d'une volonté de s'attaquer de front à l'inflation en relevant plus tôt que prévu ses taux d'intérêt.

"Si l'on compare la situation actuelle à ce qu'elle était les 14-15 décembre quand la réunion (de la Fed, NDLR) a eu lieu, je pense que l'impact du variant Omicron sur l'économie américaine est pris bien plus au sérieux" aujourd'hui, a commenté Tomo Kinoshita de Invesco Asset Management.

Parti en forte baisse, l'indice Nikkei a encore vu ses pertes s'accentuer en seconde partie de séance, alors que les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en net recul.

Les places chinoises baissaient dans une moindre mesure: l'indice Hang Seng de Hong Kong perdait 0,4% peu avant la clôture, Shanghai 0,2% et Shenzhen 0,1%.

Du côté des valeurs

TOSHIBA: le titre du conglomérat industriel et technologique Toshiba a limité ses pertes, cédant 0,91% à 4.850 yens. Le deuxième investisseur du groupe nippon, opposé à son projet de scission en trois entités annoncé en novembre, a exigé jeudi dans un communiqué la tenue d'une assemblée générale extraordinaire sur cette question.

Le fonds activiste 3D Investment Partners, qui possède environ 7,6% des parts de Toshiba, demande un vote des actionnaires pour exiger que le projet de scission soit soumis à l'accord des deux tiers d'entre eux, et enjoint Toshiba d'envisager d'autres stratégies.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, à raison d'un dollar pour 115,87 yens vers 06H50 GMT contre 116,11 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait aussi du terrain par rapport à l'euro, qui valait 130,98 yens, contre 131,37 yens la veille.

Un euro se négociait par ailleurs pour 1,1304 dollar, contre 1,1314 dollar mercredi.

Le pétrole était dans le rouge: vers 06H40 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait 0,75% à 77,27 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 0,77% à 80,18 dollars.

mac/rhl