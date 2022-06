La Bourse de Tokyo chute à cause de l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a creusé ses pertes lundi en fin de séance, terminant en nette baisse alors que la nouvelle accélération de l'inflation aux États-Unis en mai alimente les craintes d'un resserrement monétaire plus agressif de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei a chuté de 3,01% à 26.987,44 points et l'indice élargi Topix a perdu 2,16% à 1.901,06 points.

La hausse des prix à la consommation s'est de nouveau accélérée en mai aux États-Unis (+1% sur un mois et +8,6% sur un an), au plus fort depuis décembre 1981, faisant craindre un tour de vis monétaire plus rigoureux de la Banque centrale américaine (Fed) et un ralentissement de la croissance de la première économie mondiale.

"Le Japon est naturellement sensible aux marchés mondiaux", a commenté Mamoru Shimode de Resona Asset Management. "Il est clair que les valeurs sensibles à l'économie mondiale (ont été) vendues aujourd'hui", a-t-il ajouté, cité par l'agence Bloomberg.

Victime lui aussi des inquiétudes liées à la Fed, le yen plongeait également: la monnaie japonaise est tombée lundi au plus bas face au dollar depuis octobre 1998.

A la Bourse de Hong Kong, les inquiétudes sur l'économie chinoise s'ajoutaient à celles sur l'inflation américaine, alors que de nouveaux foyers de Covid-19 à Shanghai et Pékin ont poussé les autorités à remettre en place des restrictions peu de temps après les avoir levées.

Vers 06H45 GMT, l'indice Hang Seng de l'ancien territoire britannique lâchait 3,2%.

Les valeurs du jour

TECH EN BERNE: les valeurs technologiques nippones ont souffert, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, Renesas perdant 4,79% à 1.370 yens, Tokyo Electron 5,26% à 52.730 yens et Screen Holdings 5,17% à 10.620 yens. Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a de son côté dévissé de 6,85% à 5.165 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole était en net recul: vers 06H30 GMT, le prix du baril de WTI américain cédait 1,84% à 118,45 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,8% à 119,81 dollars.

Sur le marché des changes, le billet vert se repliait un peu face au yen, à 134,75 yens pour un dollar vers 06H45 GMT, après avoir atteint 135,19 yens vers 04H00 GMT. Il restait cependant nettement au-dessus de son niveau de vendredi (134,41 yens).

La monnaie japonaise se reprenait un peu face à l'euro, qui se négociait pour 141,27 yens contre 141,38 yens en fin de semaine dernière.

L'euro s'échangeait pour 1,0484 dollar contre 1,0519 dollar vendredi à 21H00 GMT.

mac/lum