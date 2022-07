La Bourse de Tokyo boucle sa meilleure séance depuis 4 mois

La Bourse de Tokyo a signé mercredi sa plus forte hausse en quatre mois, requinquée comme Wall Street la veille par la perspective de résultats d'entreprises meilleurs que prévu sur le trimestre écoulé et une accalmie des craintes de récession.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 2,67% pour terminer à 27.680,26 points (+718,58 points). Le Nikkei n'avait plus été à pareille fête sur une séance depuis le 23 mars.

L'indice élargi Topix n'a pas été en reste (+2,29% à 1.946,44 points), et à la Bourse de Hong Kong l'indice Hang Seng était lui aussi bien orienté (+1,58% après 06H00 GMT).

Les valeurs électroniques japonaises ont particulièrement brillé à Tokyo, dans la foulée du rebond la veille des valeurs technologiques américaines.

Les investisseurs se tournent désormais vers la Banque du Japon, dont une décision de politique monétaire sera communiquée jeudi. Aucun changement de son cap ultra-accommodant (et favorable au marché d'actions) ne semble en vue, mais l'institution devrait relever ses perspectives d'inflation pour le Japon tout en abaissant ses prévisions de croissance, selon les économistes.

La valeur du jour

TOSHIBA: le conglomérat japonais Toshiba (+2,35% à 5.426 yens), qui avait expliqué début juin avoir reçu huit offres de rachat non contraignantes et deux offres d'alliances capitalistiques et commerciales, a annoncé mardi soir avoir sélectionné "plusieurs partenaires potentiels" pour un deuxième tour d'offres, sans donner beaucoup plus de précisions.

Selon des informations du quotidien Nikkei, quatre candidats seraient toujours en lice: les fonds d'investissement Japan Industrial Partners, Bain Capital, CVC Capital Partners et Brookfield Asset Management.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole évoluait en repli: vers 06H20 GMT le baril de WTI américain cédait 1,17% à 103,00 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,23% à 106,03 dollars.

Sur le marché des changes, le yen perdait un peu de terrain face au dollar, qui valait 138,27 yens vers 06H35 GMT contre 138,19 yens mardi à 21H00 GMT.

Le yen reculait aussi légèrement face à l'euro, qui se négociait pour 141,48 yens contre 141,34 yens la veille. Et la monnaie européenne se stabilisait face au billet vert, à 1,0230 dollar contre 1,0227 dollar mardi.

mac-etb/abx