La Bourse de Tokyo anxieuse avant l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo partait en net recul vendredi après la chute de Wall Street la veille et avant la publication redoutée de l'inflation américaine en mai.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,18% à 27.913,73 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,84% à 1.952,49 points.

Les marchés occidentaux ont mal accueilli jeudi les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) sur son resserrement monétaire à partir de juillet, même si elles avaient été anticipées dans l'ensemble. Wall Street a notamment accusé de lourdes pertes.

Comme à New York, les investisseurs à Tokyo s'inquiètent surtout de l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis, dont l'indice CPI pour mai sera publié plus tard ce vendredi.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a par ailleurs estimé jeudi qu'il y avait "un risque de récession" aux Etats-Unis, tout en jugeant cette éventualité peu probable.

Désireuse de dompter l'inflation débridée aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) est en pleine phase de resserrement monétaire, ce qui risque de compromettre l'élan de la croissance et pèse sur les marchés d'actions.

Les valeurs du jour

TECH EN BERNE: les valeurs technologiques japonaises chutaient dans le sillage de la débandade de l'indice Nasdaq la veille à New York: SoftBank Group perdait 3% à 5.489 yens et dans l'industrie des semi-conducteurs, Advantest lâchait 3,38% à 8.280 yens, Tokyo Electron 2,17% à 56.260 yens et Screen Holdings 3,15% à 11.390 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole restait en petite baisse vendredi matin en Asie, poursuivant une halte entamée la veille après ses récents gains élevés. Vers 00H15 GMT le prix du baril de WTI américain cédait 0,17% à 121,30 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,2% à 122,83 dollars.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 134,14 yens vers 00H35 GMT contre 134,36 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait aussi un peu face à l'euro, qui se négociait pour 142,41 yens contre 142,64 yens la veille.

Le cours euro/dollar était inchangé à un euro pour 1,0617 dollar comme jeudi à 21H00 GMT.

etb/mlb