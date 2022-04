La Bourse de Tokyo a trébuché après les minutes de la Fed

La Bourse de Tokyo a sensiblement reculé jeudi pour une deuxième séance consécutive, alors que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed ("minutes"), publié la veille, a montré que la banque centrale américaine souhaitait intensifier son resserrement monétaire.

L'indice vedette Nikkei a perdu 1,69% pour terminer sous la barre des 27.000 points (26.888,57 points) pour la première fois depuis le 18 mars. L'indice élargi Topix a cédé 1,56% à 1.892,90 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 0,93% peu avant 06H00 GMT.

Pour contrecarrer l'inflation aux Etats-Unis, la Fed estime qu'il pourrait être "approprié" de revenir "rapidement" à des taux dits "neutres", c'est-à-dire autour de 2 ou 2,50%, alors que ses taux, qu'elle a légèrement relevés en mars, se situent actuellement entre 0,25% et 0,50%.

La Réserve fédérale américaine compte aussi se séparer graduellement de milliards de dollars d'actifs qu'elle a achetés depuis le choc économique initial de la pandémie en mars 2020.

Du côté des valeurs

LA TECH A LE BLUES: les valeurs technologiques japonaises ont broyé du noir dans le sillage des lourdes pertes mercredi de l'indice Nasdaq à Wall Street à cause des inquiétudes sur l'évolution du resserrement monétaire de la Fed et des craintes de récession économique aux Etats-Unis.

Le titre de SoftBank Group, le géant nippon des investissements dans la tech mondiale, a ainsi lâché 1,99% à 5.654 yens, tandis que dans le secteur des semi-conducteurs Tokyo Electron et Advantest ont tous deux chuté de plus de 5%.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole rebondissait après un décrochage brutal la veille sur fond de craintes d'un affaiblissement de la demande mondiale d'or noir.

Après 06H00 GMT le prix du baril américain de WTI regagnait 1,7% à 97,87 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord récupérait 1,91% à 103,00 dollars.

Les pays membres de l'Union européenne restent divisés sur la question de s'affranchir ou non du pétrole et du gaz russes en représailles aux massacres perpétrés dans la banlieue de Kiev et attribués à Moscou, qui nie.

Mais l'UE devra prendre "tôt ou tard" des sanctions sur ces hydrocarbures russes, a estimé mercredi le président du Conseil européen Charles Michel.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait par rapport au dollar, à 123,63 yens pour un dollar après 06H15 GMT contre 123,80 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise reculait cependant face à l'euro, qui valait 135,01 yens contre 134,89 yens la veille.

L'euro grimpait à 1,0919 dollar contre 1,0896 dollar mercredi à 21H00 GMT.

etb/ma/cm