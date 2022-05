La Bourse de Tokyo a replongé dans la foulée de Wall Street

La Bourse de Tokyo a clôturé dans le rouge jeudi, dominée par les ordres à la vente au lendemain d'une séance de baisse à Wall Street sur fond d'inflation plus forte que prévue aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei a chuté de 1,77% à 25.748,72 points, son plus bas niveau depuis le 15 mars.

L'indice élargi Topix a perdu 1,19% à 1.829,18 points.

L'indice américain des prix à la consommation CPI a augmenté de 8,3% sur un an en avril, au-delà des prévisions des économistes, et les craintes d'un resserrement monétaire plus agressif de la Réserve fédérale américaine face à une inflation élevée persistante ont fini par l'emporter à la Bourse de New York.

Les mêmes inquiétudes dominaient à la Bourse de Hong Kong, où l'indice Hang Seng lâchait 1,8% vers 06h40 GMT.

Du côté des valeurs

NOUVELLES RUMEURS SUR TOSHIBA: le titre Toshiba a progressé de 0,84% à 5.367 yens, à rebours de la tendance du marché tokyoïte. Selon plusieurs médias, les fonds d'investissement Blackstone et KKR envisagent de s'associer en vue d'une éventuelle offre publique d'achat visant le conglomérat industriel et technologique japonais.

Toshiba, dont la capitalisation boursière évolue actuellement autour de 18 milliards de dollars, est déjà convoité par un autre fonds d'investissement américain, Bain Capital, ce qui pourrait augurer une bataille d'enchères. Bain Capital n'a toutefois pas encore présenté d'offre.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole reculaient, après un vif rebond la veille sur fond d'interrogations sur les hydrocarbures russes à destination du marché européen. Vers 06H30 GMT le prix du baril américain de WTI cédait 1,55% à 104,07 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,37% à 106,04 dollars.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 129,45 yens vers 06H40 GMT contre 129,97 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise montait aussi face à l'euro, qui descendait à 136,10 yens contre 136,63 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0513 dollar, comme mercredi à 21H00 GMT.

etb-mac/eb