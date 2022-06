La Bourse de Tokyo a profité du yen faible, Hong Kong salue la levée des restrictions à Pékin

Après un mauvais départ, la Bourse de Tokyo a fini lundi dans le vert grâce notamment à la faiblesse du yen, tandis que Hong Kong grimpait encore davantage, les investisseurs saluant la levée de nombreuses restrictions anti-Covid à Pékin.

L'indice vedette de Tokyo, le Nikkei, s'est adjugé un gain de 0,56% à 27.915,89 points à la fin des échanges. L'indice élargi Topix a pris 0,31% à 1.939,11 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng prenait 1,54% vers 06H10 GMT et les marchés de Chine continentale étaient également bien orientés en fin de séance.

Au-delà du déclin du yen qui a profité aux valeurs exportatrices japonaises, des espoirs liés à la réouverture des économies au Japon et en Chine ont réjoui les investisseurs en Asie.

Pékin a levé à partir de ce lundi de nombreuses restrictions anti-Covid, et au Japon, le gouvernement envisage de réinstaurer prochainement un programme de subventions pour le tourisme intérieur, suspendu depuis fin 2020, selon des médias locaux.

La Bourse de Tokyo avait pourtant démarré la séance en retrait face aux chiffres solides de l'emploi américain publiés vendredi, susceptibles de donner plus de latitude à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour resserrer davantage sa politique monétaire contre l'inflation sans risquer de ruiner la croissance économique et l'emploi aux Etats-Unis.

Du côté des valeurs

DAIICHI SANKYO: Le titre du groupe pharmaceutique Daiichi Sankyo a bondi de 3,65% à 3.400 yens à Tokyo. Le groupe nippon et son partenaire anglo-suédois AstraZeneca ont dévoilé dimanche des résultats positifs d'une étude clinique de phase III sur leur biomédicament Enhertu contre le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez les femmes. Enhertu est déjà autorisé aux Etats-Unis et en Europe notamment, mais ces nouvelles données positives pourraient encore étendre les patients éligibles.

PANASONIC LESTÉ PAR TESLA: l'action Panasonic a reculé de 0,66% à 1.199,5 yens dans la foulée de la glissade de Tesla à Wall Street vendredi, après des informations de presse évoquant un courriel interne d'Elon Musk mentionnant la nécessité de réduire de 10% les effectifs du constructeur de véhicules électriques, dont Panasonic est un important fournisseur de batteries.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole continuait de grimper lundi, alors que le géant pétrolier saoudien Aramco a augmenté plus que prévu ses prix pour ses expéditions de juillet vers l'Asie et l'Europe. Vers 06H30 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,52% à 119,49 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,55% à 120,38 dollars.

Le yen s'appréciait un peu face au dollar, à raison d'un dollar pour 130,58 yens vers 06H40 GMT contre 130,88 yens vendredi à 21H00 GMT. Mais le billet vert était nettement monté par rapport au yen durant les échanges vendredi.

La devise japonaise remontait aussi légèrement par rapport à l'euro, qui valait 140,11 yens contre 140,30 yens vendredi.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs pour 1,0728 dollar contre 1,0719 dollar en fin de semaine dernière.

etb/spi