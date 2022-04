La Bourse de Tokyo a continué son rebond, aidée par la faiblesse du yen

La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi en hausse pour une deuxième séance d'affilée, encouragée par les gains de la veille à Wall Street et la faiblesse persistante du yen, un facteur positif pour les secteurs exportateurs nippons comme l'automobile.

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 0,86% à 27.217,85 points et l'indice élargi Topix a pris 1,03% à 1.915,15 points.

À Hong Kong en revanche, l'indice Hang Seng restait légèrement dans le rouge (-0,22% vers 06H15 GMT), dans la foulée des perspectives de croissance mondiale abaissées la veille par le Fonds monétaire international (FMI), y compris pour la Chine.

La croissance chinoise en 2022 devrait atteindre 4,4%, selon le FMI, soit 0,4 point de moins que sa projection de janvier. L'institution avait déjà réduit début avril sa prévision de croissance pour le PIB japonais cette année, à 2,4% contre 3,3% précédemment.

Du côté des valeurs

L'AUTOMOBILE EN FORME : les valeurs japonaises de l'industrie automobile ont particulièrement grimpé, en tant que grandes bénéficiaires de la dégringolade du yen par rapport au dollar, qui rend leurs exportations plus compétitives et gonfle leurs revenus rapatriés. Toyota a bondi de 3,74% à 2.258 yens, Honda a pris 3,59% à 3.433 yens et Nissan 4,65% à 550,8 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Le marché du pétrole se remettait doucement de ses lourdes pertes de mardi dans le sillage des prévisions de croissance mondiale fortement abaissées par le FMI.

Après 06H00 GMT le baril de WTI américain regagnait 0,45% à 103,02 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord récupérait 0,76% à 108,07 dollars.

Le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 128,61 yens vers 06H40 GMT contre 128,91 yens mardi à 21H00 GMT. Le dollar avait toutefois dépassé les 129 yens en matinée en Asie, un nouveau plus haut face à la monnaie japonaise en vingt ans.

La devise nippone était quasi stable par rapport à l'euro, lequel valait 139,09 yens contre 139,06 yens la veille.

La monnaie européenne montait à 1,0811 dollar contre 1,0788 dollar mardi à 21H00 GMT.

etb/mac/bt