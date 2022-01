La Bourse de Paris s'annonce indécise pour finir la semaine

La Bourse de Paris devrait faire du surplace à l'ouverture vendredi, au lendemain d'une séance de forte baisse causée par un durcissement de ton de la banque centrale américaine, la Fed.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait fini en forte baisse de 1,72%.

Ce vendredi, l'attention des investisseurs va se tourner vers la publication des chiffres très attendus de l'emploi aux Etats-Unis en décembre, qui pourraient jouer un rôle majeur dans l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la Fed.

La publication mercredi du compte-rendu de sa dernière réunion a fait plonger les marchés, surpris des nouvelles mesures discutées au sein de l'institution pour s'attaquer à l'inflation.

Les membres de la Fed envisagent désormais de relever plus tôt et plus souvent que prévu le taux directeur et ont évoqué la réduction du bilan de l'institution.

La banque centrale américaine scrute depuis le début de la pandémie les chiffres du marché de l'emploi américain et a de nouveau assuré mercredi vouloir maintenir ses taux bas jusqu'à ce qu'ils retrouvent un niveau correspondant au plein emploi.

Si le rapport de ce vendredi ressort largement supérieur aux attentes, certains analystes anticipent un resserrement encore plus rapidement de la politique monétaire de la Fed.

Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK, estime de son côté que la reprise du marché de l'emploi est déjà prise en compte par les marchés et que "les chiffres d'aujourd'hui ne devraient pas faire une grande différence dans la façon dont les investisseurs envisagent le calendrier potentiel de la première hausse des taux américains".

En Europe, l'évolution des prix à la consommation en décembre dans les pays de la zone euro sera connue dans la matinée. "L'inflation allemande a atteint hier son plus haut niveau depuis 1992, à 5,3%" et devrait "se répercuter" dans les données de ce jour, selon Michael Hewson.

Valeurs à suivre

Sanofi: le laboratoire français a annoncé avoir conclu un accord de licence et de recherche avec Exscientia, un spécialiste britannique de la conception de médicaments grâce à l'intelligence artificielle, assorti d'un paiement initial de 100 millions de dollars.

LDC: les ventes du volailler et traiteur industriel ont augmenté de 15,7% au 3e trimestre de son exercice décalé. LDC veut vendre ses produits plus cher pour faire face à la "hausse sans précédent du prix des matières premières et des charges".

Stef: le groupe français spécialiste de la logistique du froid, a annoncé la finalisation du rachat de l'entreprise britannique Langdon Group à son homologue allemand Nagel-Group.

