La Bourse de Paris s'annonce en baisse

La Bourse de Paris est attendue en baisse à l'ouverture dans la foulée des places mondiales qui perdaient confiance après deux séances de rebond au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et cruciale pour l'Europe.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 baissait de 0,58% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, l'indice avait terminé à 6.091,91 points (+0,93%) au plus haut depuis début juin.

Depuis vendredi, les investisseurs avaient retrouvé confiance dans la santé de l'économie mondiale, encouragé par des indicateurs au vert venant des Etats-Unis mais restaient prudents, notamment du fait de tensions croissantes concernant l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe sur fond de guerre en Ukraine.

Les travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1 qui alimentent l'Allemagne doivent s'achever jeudi, laissant place aux spéculations concernant la décision de la Russie.

"Dans tous les cas, il est peu probable que l'Europe échappe à une crise énergétique plus grave encore et une récession. De plus, la zone euro risque de connaître une nouvelle crise de la dette et le paysage politique risque de se détériorer à mesure que les économies européennes s'enfoncent dans l'obscurité", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Depuis la semaine dernière, une crise gouvernementale en Italie inquiète les marchés. Le Premier ministre Mario Draghi doit annoncer mercredi s'il reste à la tête du gouvernement.

La Banque centrale européenne (BCE) doit présenter jeudi des mesures de soutien à l'économie du continent.

Les marchés anticipent une hausse des taux directeurs de 25 points de base, une première depuis onze ans, alors que les chiffres de l'inflation européennes, indicateurs de l'état de santé de la région, sont attendus vers 9H00 GMT.

Les investisseurs s'interrogent également concernant la crédibilité de l'outil anti-fragmentation promis par la BCE (et présenté jeudi) pour empêcher l'écart entre les taux d'intérêts des dettes d'Etat de la zone euro de trop se distendre.

Parmi les valeurs à suivre

Alstom: les ventes du constructeur ferroviaire ont progressé de 8% au premier trimestre de son exercice décalé 2022/23, tandis que les prises de commande ont marqué le pas, en baisse de 13%, selon des chiffres publiés mardi.

ADP: après un mois de juin encourageant, le gestionnaire des grands aéroports parisiens, le groupe ADP, a estimé lundi que le trafic de passagers pourrait atteindre sur l'année 2022 entre 72 et 82% de son niveau de 2019.

Airbus: le constructeur français et sept compagnies aériennes ont annoncé lundi avoir signé une lettre d'intention pour acheter 400.000 tonnes de crédits de CO2 qui sera capté dans l'air et stocké sous terre aux États-Unis.

EDF: l'Etat a annoncé le lancement de son offre public d'action (OPA) sur les 16% du capital de l'énergéticien qu'il ne possède pas encore, au prix de 12 euros par action, une opération qui lui coûtera 9,7 milliards d'euros.