La Bourse de Paris monte en attendant les minutes de la Fed

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,73% mercredi, un nouvel élan fragile avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed dans lequel les investisseurs espèrent trouver plus de visibilité.

L'indice vedette CAC 40 a progressé de 45,50 points à 6.298,64 points. La veille, il avait reculé de 1,66%.

La cote parisienne a longtemps tourné autour de l'équilibre, avant de prendre de la hauteur après l'ouverture des marchés américains.

Mais les investisseurs restent "fébriles" avant la publication des minutes de la Fed, explique à l'AFP Eymane Cherfa, analyste de Myria AM.

Toujours inquiets des "perspectives économiques et de l'impact de l'inflation sur les entreprises", ils espèrent trouver dans le compte-rendu "plus de visibilité" sur la politique de l'institution et sur ses projections à propos de l'activité économique dans les prochains mois, poursuit-il.

"Les indicateurs de stress" des acteurs de marchés restent à des plus hauts depuis la crise de 2007/2008, ajoute encore M. Cherfa.

Autre signe du calme sur les marchés mercredi avant ce rendez-vous, les taux d'intérêt pour les emprunts des États en Europe sont restés stables, alors que ce segment de marché a enchaîné ces derniers mois les séances de fortes variations.

"Le marché obligataire est un peu perdu. Il est très dépendant des +forward guidances+", les prévisions données par les institutions et les entreprises, "mais il n'y en a plus avec l'inflation", qui a bousculé tous les modèles, explique aussi Nicolas Budin, de Myria AM.

La Bourse de Paris sera ouverte jeudi, jour férié, mais le volume d'échanges sera réduit en l'absence de nombreux investisseurs. Cette configuration est propice à de plus fortes variations.

TotalEnergies chahuté en AG, pas en Bourse

Débutée sous haute tension avec les actionnaires bloqués à l'extérieur par des manifestants, l'assemblée générale de TotalEnergies s'est achevée en milieu de journée sur un large vote en faveur de sa stratégie climat, dénoncée par des ONG environnementales et plusieurs petits actionnaires.

L'action a progressé de 2,86% à 53,95 euros, la deuxième meilleure performance du CAC 40 du jour, après que le géant pétrolier a annoncé avoir acquis 50% du producteur américain d'énergies renouvelables Clearway Energy Group auprès du fonds Global Infrastructure Partners (GIP).

Faiblesse passagère du luxe

Les valeurs du luxe, poids lourd de la cote parisienne, ont connu une séance agitée et ont notamment entraîné le CAC 40 dans le rouge en début d'après-midi "après des déclarations du Premier ministre chinois disant que les difficultés économiques de la Chine sont actuellement pires que celles au début de la crise sanitaire", explique Eymane Cherfa.

Mais elles ont remonté la pente dans l'après-midi: Kering finissant même en hausse de 1,16% à 452,10 euros. LVMH (-0,14% à 551 euros) et Hermès (-0,97% à 1.020,50 euros) ont limité leurs pertes.

Sodexo renonce à une cession, Bonduelle s'en approche

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a annoncé qu'il ne céderait finalement pas une part du capital de son pôle Avantages et récompenses, contrairement à ce qu'il avait évoqué fin 2021. Le titre a perdu 4,90% à 68,26.

Dans l'alimentation, le volailler LDC a progressé après la publication de ses résultats (+2,07% à 88,80 euros), tout comme Bonduelle (+5,10% à 16,48 euros) après des annonces sur la cession de son activité Bonduelle Americas Long Life en Amérique du Nord.

