La Bourse de Paris devrait redescendre de son sommet

La Bourse devrait se replier fortement à l'ouverture jeudi, après un durcissement de ton de la banque centrale américaine, prête à agir pour contrer l'inflation.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 1,65% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi, il avait fini en hausse de 0,81% et a enchaîné son troisième record en autant de séances en 2022.

En Asie, la Bourse de Tokyo a fini en repli de 2,88% dans le sillage de Wall Street la veille.

La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi avec une perte de plus de 1% pour le Dow Jones, de près de 2% pour le S&P 500 et une chute de 3,34% pour le Nasdaq.

Ce revirement de tendance par rapport aux records atteints lors des premiers jours de l'année vient de la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui témoignent d'une volonté de s'attaquer de front à l'inflation.

Les membres de la Fed ont indiqué, dans un langage sans équivoque, qu'ils envisageaient désormais de relever plus tôt et plus souvent que prévu le taux directeur de l'institution.

L'inflation a continué d'accélérer en novembre aux Etats-Unis, pour s'établir à 5,7% par rapport au même mois de 2020, la plus forte hausse des prix depuis 1982.

En outre, il est désormais question d'entamer la réduction du bilan de la Fed dès après la première hausse de taux, ce qui a pris de cours les opérateurs.

Pour Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK, c'est bien cette dernière partie du compte-rendu qui a "effrayé les marchés (...) et a suscité une certaine anxiété", puisque cela retirerait des liquidités du marché.

Cependant anticiper une telle mesure "semble un peu prématuré étant donné que la Fed n'a pas encore cessé d'augmenter son bilan, et est encore loin de le réduire", rassure-t-il.

A l'agenda du jour figurent plusieurs indicateurs. En Allemagne, les commandes passées à l'industrie sont reparties à la hausse en novembre (+3,7%) après un fort repli en octobre (-5,8%), dans un contexte où les usines souffrent d'un manque durable de composants, selon des chiffres publiés jeudi.

La première estimation de l'inflation en Allemagne en décembre, les prix à la production en zone euro en novembre et des données sur la production américaine sont également attendus.

Valeurs à suivre

Sodexo: le groupe de restauration collective et de services a vu son chiffre d'affaires bondir de 18,8% au premier trimestre 2021/2022, marqué par une "forte amélioration", sans retrouver encore l'activité d'avant-Covid dans la restauration.

Société Générale: via sa filiale ALD, le groupe bancaire va racheter le numéro un européen du leasing automobile LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros.

Coface: Natixis a fait part de son intention de se séparer des 10% de parts qui lui restait dans le capital de l'assureur-crédit Coface.

