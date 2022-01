La Bourse de Paris devrait prolonger son repli à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait être pénalisée à l'ouverture mercredi comme la veille par le bond des rendements obligataires, qui a également généré des pertes sévères à Wall Street, et par des tensions sur les prix du pétrole.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 abandonnait 0,31% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance au lendemain d'une baisse de 0,94%.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains" affectés par la progression du rendement des emprunts américains, l'envolée du prix du baril de pétrole et les tensions géopolitique en Ukraine, anticipe John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Les prix du pétrole, qui se négocie à son plus haut niveau depuis sept ans, poursuivaient leur escalade.

Les places asiatiques se sont à nouveau affaiblies mercredi dans le sillage de Wall Street.

Mardi, au sortir d'un week-end prolongé, les marchés américains avaient fini en net recul sur fond de remontée des rendements obligataires en prévision de relèvements de taux qui pourraient être plus amples qu'escompté aux États-Unis.

A une semaine de la réunion de la Réserve fédérale américaine, l'évolution des rendements souverains devrait dicter la tendance.

Une hausse des taux obligataires pénalise généralement les actions car elle améliore la rentabilité des obligations, des actifs considérés comme moins risqués par les investisseurs.

Les chiffres de l'inflation de décembre en Allemagne et en Grande-Bretagne (+5,4% contre 5,1% en novembre) devraient également animer les marchés.

Face à l'accélération de l'inflation courant 2021, le cycle de normalisation des politiques monétaires a été enclenché : les banques centrales occidentales ont commencé à réduire progressivement les apports de liquidités qui avaient été injectées pour faire face à la crise sanitaire.

La prochaine étape consistera à relever les taux directeurs sans malmener l'économie ni déstabiliser les marchés.

Même si le patron de la Réserve fédérale américaine a assuré que relever les taux ne devrait pas avoir d'impact négatif sur la reprise économique, les investisseurs craignent que son projet de hausse des taux ne soit, au bout du compte, plus agressif pour contenir l'inflation.

Des analystes financiers se préparent à une première remontée des taux en mars, de 50 points de base, ce qui serait la plus importante depuis 2000, alors qu'ils tablaient initialement sur une hausse moitié moindre.

Dans ce contexte, les rendements de la dette américaine sont au plus haut depuis le début de la pandémie: celui à maturité deux ans, le plus sensible aux anticipations de taux, évoluait au-dessus du seuil de 1% tandis que celui à dix ans continuait de se rapprocher des 2%.

Valeurs à suivre

Veolia: au terme d'une bataille féroce, Veolia est officiellement devenu mardi propriétaire de son éternel concurrent Suez, une spectaculaire opération à 13 milliards d'euros qui donne naissance à un géant mondial sans égal dans le secteur de l'eau et des déchets.

EDF: JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer", selon Bloomberg.

Scheider Electric: RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance", selon Bloomberg.

pan/mgi/spi