La Bourse de Paris devrait prolonger son rebond à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue en nette hausse à l'ouverture jeudi, continuant son rebond après avoir touché mardi ses plus bas depuis mars 2021, après la résolution réaffirmée de la banque centrale américaine (Fed) de combattre l'inflation.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 1,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait progressé de 2,03% pour finir à 5.912,38 points.

Aux Etats-Unis, Wall Street a fini en légère hausse après avoir tourné autour de l'équilibre avant la diffusion du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed qui avait eu lieu à la mi-juin.

Les responsables de l'institution avaient alors pris acte "que les pressions inflationnistes (n'avaient) pas encore montré de signes de ralentissement".

En d'autres termes, la hausse des prix pourrait être "plus persistante qu'ils ne l'avaient prévu auparavant", selon le document. Après avoir procédé à une hausse des taux d'intérêt de 0,75 point de pourcentage, soit la plus agressive en près de 30 ans, ils n'ont pas exclu de procéder à une hausse similaire lors de leur prochaine réunion, les 26 et 27 juillet.

Si la hausse des taux d'intérêt est en général défavorable aux actions, les investisseurs craignent encore plus l'inflation et les difficultés pour la consommation et les marges des entreprises qu'elle engendre.

"La bonne nouvelle, c'est que les actions ont augmenté parce que l'emballement des prix des matières premières et du pétrole est en train de s'atténuer" sur ces dernières séances, permettant de relâcher un peu la pression sur cette composante importante de l'inflation, indique Stephen Innes, gérant chez Spi AM.

Mercredi, le prix du baril de Brent est passé quelques heures sous les 100 dollars pour la première fois depuis avril, alors qu'il était encore au-dessus des 110 dollars mardi, illustrant les craintes d'un ralentissement économique et de ses conséquences sur la demande en pétrole.

Jeudi vers 08H15, il était stable à 100,77 dollars.

Parmi les valeurs à suivre

EDF: l'électricien a bondi de plus de 14% mercredi après l'annonce de la volonté du gouvernement de renationaliser le groupe, dont il détient déjà environ 84%. Mais la Première ministre Elisabeth Borne n'a pas précisé dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le prix d'achat envisagé pour l'Offre publique d'achat. Par ailleurs, le prochain PDG sera nommé de façon anticipée, a fait savoir jeudi Bercy.

fs/cdc/er