La Bourse de Paris devrait prolonger son rebond

La Bourse de Paris est attendue de nouveau en hausse jeudi, après son rebond de la veille, portée par la Chine qui a assoupli sa politique monétaire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 montait de 0,28% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait progressé de 0,55% à 7.172,98 points.

Les marchés européens résistent à la tendance à la baisse à Wall Street, qui a encore fini dans le rouge mercredi. Après un rebond à l'ouverture, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,15%. Il a cédé plus de 10% depuis son dernier record fin novembre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Banque centrale chinoise a abaissé l'un de ses taux d'intérêt de référence, le "loan prime rate" (LPR) à un an.

Il constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, et sa baisse à 3,70% contre 3,80% doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché.

Pékin avait déjà abaissé en décembre le taux de réserve obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles sont tenues de garder dans leurs coffres.

L'économie chinoise est sous la pression du secteur immobilier, avec des géants croulant sous les dettes comme Evergrande, ainsi que par les restrictions sanitaires strictes en raison de la politique zéro-Covid qui pèse sur l'activité.

Sur le marché obligataire, dont la hausse importante ces dernières semaines a pénalisé les actions, les taux souverains européens restaient stables, le Bund allemand à 10 ans restant de peu en négatif (-0,01%). Il a fait une incursion en territoire positif mercredi pour la première fois depuis mai 2019.

Les taux remontent alors que la pression de l'inflation pousse les Banques centrales des économies occidentales à baisser leur soutien monétaire, et à prévoir une série de hausses de leur taux directeur, notamment pour la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Les craintes d'une accélération de l'inflation restent plus réelles que jamais", notamment l'impact sur "la confiance des consommateurs", ainsi qu'à "la demande en général", estime Michael Hewson, de CMC Markets.

Lutter contre l'inflation exigera "un effort de longue haleine", a concédé mercredi le président américain Joe Biden, qui en a fait une priorité. "D'ici là, ce sera douloureux pour beaucoup de monde".

Par ailleurs, la période des résultats se poursuit, avec le début des publications des grandes valeurs technologiques américaines comme Netflix.

Parmi les valeurs à suivre

Soitec: l'une des rares stars françaises du secteur des semi-conducteurs a annoncé mercredi le départ prochain de son directeur général, une décision contestée par le comité exécutif qui avait demandé d'y "surseoir".

Valneva: le laboratoire franco-autrichien a annoncé qu'une étude préliminaire montrait que trois doses de son candidat vaccin induisent une "neutralisation" du variant Omicron.

Alstom: le constructeur ferroviaire a vu son chiffre d'affaires et ses prises de commandes progresser au troisième trimestre de son exercice décalé, lui permettant d'afficher un carnet de commandes record et de confirmer ses prévisions.

