La Bourse de Paris devrait poursuivre sa hausse

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi, en amont de la publication très attendue des chiffres de l'inflation américaine et alors que la saison des résultats d'entreprises se poursuit.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture après avoir progressé de 1,46% mercredi.

Mercredi, la Bourse de New York a aussi terminé en hausse, portée par une vague de bons résultats d'entreprises.

"L'appétit pour le risque a été étonnamment fort en amont des données sur l'inflation aux États-Unis, qui devraient atteindre un nouveau sommet depuis quarante ans", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

La séance du jour sera en effet dominée par la publication, en milieu de journée, des chiffres de l'inflation de janvier aux Etats-Unis, qui pourrait atteindre 7,3% sur un an selon les anticipations des analystes.

Les banques centrales annoncent à tour de rôle un resserrement de leurs politiques monétaires pour contrer la hausse des prix.

Même la Maison Blanche a préparé les esprits, prévenant que l'inflation a probablement continué à accélérer en début d'année. En 2021, elle a atteint 7%, le rythme le plus rapide en près de quatre décennies.

Face à ces chiffres la Réserve fédérale a déjà amorcé la réduction de son soutien monétaire, mis en place au moment de la crise liée à la pandémie pour soutenir les marchés et qui a permis à ces derniers de réaliser de fortes progressions l'année passée.

Une première hausse des taux directeurs de la banque centrale américaine devrait intervenir en mars, et le marché table désormais sur cinq relèvements au cours de l'année 2022.

Une nouvelle vague de publication de résultats d'entreprises, comprenant huit entreprises du CAC 40, occupera par ailleurs les investisseurs.

Valeurs à suivre

L'Oréal: malgré les masques et restrictions sanitaires, le géant mondial des cosmétiques a annoncé avoir connu une année 2021 "historique", avec plus de 32 milliards d'euros de ventes et un bénéfice net de 4,6 milliards d'euros, se situant au-dessus des résultats d'avant-pandémie.

TotalEnergies: le géant français de l'énergie a engrangé un bénéfice net gigantesque en 2021, d'un montant de 16 milliards de dollars (environ 14 milliards d'euros), profitant de la forte hausse des cours des hydrocarbures.

Société Générale: le groupe bancaire a annoncé un bénéfice net record pour l'année 2021, à 5,6 milliards d'euros, après une perte de 258 millions en 2020, attribuée à la pandémie de Covid-19.

Crédit Agricole: le groupe bancaire a presque multiplié par deux son bénéfice net l'an dernier, porté par la bonne tenue de son activité et une baisse du coût du risque.

ArcelorMittal: le deuxième groupe sidérurgiste mondial a annoncé un bénéfice net record pour 2021 s'élevant à 14,9 milliards de dollars, après une perte nette de 733 millions de dollars en 2020.

Legrand: le fabricant de matériel électrique a enregistré en 2021 des résultats record, portés par des segments encore renforcés par la pandémie comme les offres connectées, les centres de données et l'efficacité énergétique.

Unibail-Rodamco-Westfield: le géant des centres commerciaux a publié un chiffre d'affaires 2021 en baisse de 3,7% à 1,72 milliard d'euros, avec son activité en Europe qui a souffert de la pandémie. La construction de la Tour Triangle, futur gratte-ciel controversé à Paris, a par ailleurs débuté.

Pernod Ricard: le groupe de spiritueux a dégagé un bénéfice net en hausse de 44% au premier semestre à 1,39 milliard d'euros et s'attend "à une très bonne croissance des ventes" sur l'ensemble de son exercice.

Valeo: l'équipementier français va racheter l'intégralité des parts de sa coentreprise avec l'allemand Siemens pour 277 millions d'euros, afin de se renforcer sur le marché des moteurs électriques, en pleine effervescence.

jvi/mla/nth