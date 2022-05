La Bourse de Paris bien orientée avant l'ouverture mais toujours fébrile

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture mardi, pas suffisamment toutefois pour combler la baisse du début de semaine, les investisseurs attendant avec appréhension la début de la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,65% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait reculé de 1,66% à 6.425,61 points.

"Les banques centrales sont sous pression pour lutter contre les pressions inflationnistes qui s'accroissent", rappelle Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L'inflation a atteint 8,5% en mars sur un an aux Etats-Unis selon l'indice CPI (6,6% selon l'indicateur PCE avec un autre mode de calcul), et la Fed doit employer les grands moyens pour la contenir et éviter un cercle vicieux inflationniste.

La quasi-totalité des investisseurs prévoient donc une hausse des taux directeurs d'un demi-point de pourcentage pour les fixer à entre 0,75% et 1%. Ce serait la première fois depuis plus de 20 ans que la Fed opèrerait un tour de vis de cette ampleur.

La Bourse de New York est parvenue lundi, après une séance volatile, à conclure dans le vert, tirée par un rebond des valeurs technologiques tandis que les taux obligataires ont encore grimpé avant la réunion de Fed, touchant brièvement à la mi-journée le seuil de 3% pour la première fois depuis fin 2018.

Le ralentissement monétaire intervient dans un cycle où l'activité économique est moins vigoureuse.

En Asie, "les perturbations causées par les mesures de confinement prises par le gouvernement chinois pour tenter de combattre la variant Omicron ont un effet radical sur l'activité économique" explique M. Hewson.

Mais la production industrielle en Europe donne aussi des signes de faiblesse.

Le Vieux Continent est d'autant plus sous pression avec la guerre qui se poursuit en Ukraine et la nouvelle escalade entre la Russie et les pays de l'Union européenne.

L'UE refuse de payer ses achats de gaz à la Russie en roubles et doit se préparer à une rupture dans ses approvisionnements, ont averti la Commission européenne et la présidence française du Conseil à l'issue d'une réunion d'urgence des ministres de l'Énergie des 27 à Bruxelles.

Le sixième paquet de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie comprendra le retrait "d'autres banques" du système de transactions Swift, rouage essentiel de la finance mondiale, a déclaré lundi son haut représentant pour les affaires étrangères, Josep Borrell, à Panama.

Parmi les valeurs à suivre mardi

BNP Paribas: après une année 2021 record, la plus grande banque française a enregistré au premier trimestre un résultat net de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 19,2% sur un an, porté par une "surperformance" de sa banque de financement et d'investissement.

Bonduelle: le groupe a annoncé lundi un chiffre d'affaires en hausse de 7,6% au troisième trimestre de son exercice décalé et confirmé ses objectifs annuels malgré la guerre en Ukraine.

Stellantis: BMW et Mercedes-Benz ont annoncé mardi un accord pour céder leur entité commune dans l'autopartage à Stellantis, pour se recentrer sur d'autres offres partagées de mobilité.

