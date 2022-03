La Bourse de Paris attendue en retrait, le pétrole poursuit sa remontée

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi, après une semaine faste, pénalisée par la hausse du cours du pétrole, et toujours dans l'attende d'une solution diplomatique sur la guerre en Ukraine.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 reculait de 0,35% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait terminé en hausse de 0,12%, signant sa meilleure progression hebdomadaire (+5,75%) depuis novembre 2020 et l'annonce d'un vaccin efficace contre le Covid-19.

Les marchés "semblent se concentrer sur le fait que des pourparlers de paix ont lieu", mais "rien ne montre qu'ils mènent quelque part", nuance Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L'Ukraine a rejeté dans la nuit de dimanche à lundi l'ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de la ville assiégée de Marioupol, tandis que dans la capitale Kiev, un bombardement a fait au moins six morts.

Marioupol subit de lourds bombardements des forces russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, car elle constitue un pont terrestre entre les forces russes en Crimée, au sud-ouest du pays, et le territoire ukrainien contrôlé par la Russie, dans le nord et l'est.

Dans ce contexte, les prix du pétrole se tendaient de nouveau lundi, le Brent et le WTI montant autour de 3% vers 08H00. Le baril de Brent dépassait ainsi les 110 dollars, après avoir reculé jusqu'en dessous des 100 dollars au cours de la semaine passée.

"La chute des prix de la semaine dernière semble avoir fait long feu" et paraît n'avoir été qu'une "correction agressive et paniquée", après la brusque montée des cours au début de l'invasion russe de l'Ukraine, selon Jeffrey Halley, analyste d'Oanda. Il estime que "nous avons vu les plus bas du pétrole" tant que la situation perdure.

L'Arabie saoudite a annoncé dimanche une "réduction temporaire" de sa production de pétrole dans l'une des installations du géant Aramco, touchée par une attaque des rebelles Houthis du Yémen voisin.

Parmi les valeurs à suivre lundi

Fnac Darty: le directeur général a annoncé dimanche dans le Journal du dimanche (JDD) un partenariat exclusif entre son groupe et la firme américaine Apple sur le marché de la réparation des iPhone, iPad et Apple Watch.

Vallourec: le conseil d'administration a nommé Philippe Guillemot, auparavant chez Elior, pour remplacer Édouard Guinotte en tant que président-directeur général, avec effet immédiat.

