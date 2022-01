La Bourse de Paris attendue en repli après des commentaires de la Fed

La Bourse de Paris devrait se replier vendredi à l'ouverture, suivant la tendance de Wall Street de la veille, perturbée par les dernières déclarations de la future numéro 2 de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,60% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, l'indice avait reculé de 0,50%.

Wall Street n'a pas pu maintenir son rebond jeudi et a conclu sur un net repli, après des données conformes aux attentes concernant l'inflation aux États-Unis.

Face à des prix qui ont grimpé de 7% en 2021, leur plus forte hausse en près de 40 ans, la puissante banque centrale américaine est résolue à agir, et vite.

Devant une commission du Sénat, Lael Brainard, la future vice-présidente de la Fed, a affirmé être "très préoccupée par le niveau élevé de l'inflation".

"Nous entendons des familles de travailleurs à travers le pays parler d'inflation (...) Nous avons un outil puissant et nous allons l'utiliser", a-t-elle assuré.

Son arme: des taux directeurs, qu'elle s'apprête à relever plus vite que prévu, sans doute dès mars. L'objectif: renchérir le coût du crédit et, par ricochet, faire reculer la consommation.

L'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a déclaré sur la chaîne Bloomberg TV être "favorable" à une première hausse des taux en mars, de 0,25 point, mais pas plus.

Il anticipe ensuite trois hausses en 2022, mais, si l'inflation au second semestre "continue à être élevée, nous pourrons avoir quatre ou cinq hausses".

Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote, constate que "l'optimisme suscité par le discours moins accommodant du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et des chiffres d'inflation +pas plus élevés que prévu+ en début de semaine a été de courte durée, car d'autres responsables du comité de politique monétaire n'ont pas tourné autour du pot et ont laissé entrevoir une hausse imminente des taux aux États-Unis".

Les investisseurs vont par ailleurs se pencher sur les premiers résultats d'entreprises, dont la publication trimestrielle commence ce vendredi avec plusieurs banques américaines.

Valeurs à suivre

EDF: le groupe français a annoncé jeudi soir qu'il suspendait l'une de ses prévisions financières, celle de son ratio d'endettement financier net sur Ebitda, qu'il n'est plus certain de tenir après des annonces du gouvernement français qui lui demande de vendre davantage d'électricité à bas coût à ses concurrents.

SMCP: le groupe chinois Shandong Ruyi, qui a perdu fin 2021 le rang d'actionnaire majoritaire du groupe français de luxe accessible SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot, De Fursac), pourrait bien perdre également le contrôle de son conseil d'administration vendredi, lors d'une assemblée générale convoquée par la justice.

