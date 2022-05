La Bourse de Paris attendue en rebond

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture vendredi, toujours concentrée sur la politique de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) après des déclarations de son président.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 gagnait 1,07% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, il avait terminé en repli de 1,01%, au terme d'une séance volatile.

La séance a également été mouvementée jeudi à la Bourse de New York, qui a fini mitigée, le Dow Jones ayant clôturé sa sixième séance consécutive de baisse.

Les marchés sont obnubilés par la Fed, et le rythme de ses hausses de taux directeurs pour lutter contre une inflation galopante.

Jeudi, Jerome Powell, le patron de la Fed, a averti que le contrôle de l'inflation "ne se ferait pas sans douleur". "Le plus douloureux serait (...) que l'inflation reste ancrée dans l'économie à des niveaux élevés", a-t-il dit dans une interview à Marketplace, l'émission économique quotidienne de la radio publique NPR.

M. Powell s'est aussi dit en faveur de deux hausses de 0,5 point de pourcentage lors des deux prochaines réunions de l'institution monétaire "si l'économie évolue comme prévu" et, selon Bloomberg, il a réaffirmé que la Fed n'envisageait pas un relèvement des taux de 0,75 point.

La banque centrale américaine a augmenté ses taux d'un demi-point de pourcentage le 4 mai - la plus forte hausse depuis plus de 20 ans -, après une première hausse d'un quart de point en mars.

La suite de son resserrement monétaire pourrait s'avérer plus compliquée qu'initialement anticipé: "la question de savoir si nous pouvons exécuter un atterrissage en douceur ou non, cela peut en réalité dépendre de facteurs que nous ne contrôlons pas", a déclaré M. Powell.

"Un atterrissage en douceur signifie simplement ramener l'inflation à 2% tout en conservant un marché du travail solide. Et c'est assez difficile à réaliser en ce moment", a reconnu M. Powell, dont la reconduction à la tête de l'institution a été confirmée jeudi par le Sénat américain.

Le contexte global reste plombé par "les inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance et une inflation galopante, augmentant les craintes d'une stagflation imminente et d'une possible récession", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Valeurs à suivre

Saint-Gobain: Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé deux acquisitions et une série de cessions, qui aboutissent à la sortie du groupe de toutes ses enseignes de distribution spécialisée au Royaume-Uni.

Orange: L'opérateur Orange, en conflit avec Scopelec depuis la perte d'un contrat qui fait planer la menace de 800 licenciements économiques chez ce sous-traitant, a fait une nouvelle proposition sous l'égide de l'Etat pour trouver un accord, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

Renault: Le pôle électrique du constructeur automobile en France et son pôle thermique à l'étranger devraient compter chacun 10.000 salariés à horizon 2023, soit environ un cinquième de son effectif au niveau mondial.

Plastic Omnium: L'équipementier français prévoit de se développer dans l'éclairage automobile, les moteurs électriques et l'hydrogène pour propulser son chiffre d'affaires dans les prochaines années, a indiqué jeudi le groupe lors d'une conférence pour les investisseurs.

jvi/mdz/er