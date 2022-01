La Bourse de Paris attendue en légère baisse

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir en légère baisse jeudi, après avoir accueilli positivement la veille des chiffres conformes aux attentes sur l'inflation américaine au plus haut depuis 40 ans.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 cédait 0,28% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La place parisienne avait terminé en hausse de 0,75% mercredi et de 0,95% mardi.

Comme les marchés européens, la Bourse de New York a fini dans le vert mercredi, mais plus modérément.

"Les investisseurs ont plutôt bien réagi à la publication de l'inflation américaine qui était en ligne avec le consensus. Beaucoup craignaient que l'inflation soit plus élevée", récapitule Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie chez Saxo Banque.

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont grimpé de 7% sur l'année 2021, enregistrant leur plus forte hausse depuis juin 1982. Sur le seul mois de décembre, l'inflation a ralenti par rapport à novembre, à 0,5% contre 0,8%.

De quoi alerter la future vice-présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lael Brainard, qui devrait dire jeudi que "l'inflation est trop forte", lors de son audition devant la commission bancaire du Sénat, selon son texte publié mercredi.

La communication de la Fed a beaucoup changé au cours des derniers mois au sujet de l'inflation, qui a été jugée transitoire avant qu'elle ne soit perçue comme plus durable et plus forte.

La banque centrale américaine, qui a commencé à réduire son soutien monétaire, devrait démarrer la remontée de ses taux directeurs à partir de mars, dans un contexte économique plutôt solide.

Elle devra veiller toutefois à ne pas freiner l'économie, pour ne pas compromettre le redressement du marché du travail, où des pressions salariales commencent à apparaître assez nettement.

Valeur à suivre

Vinci : Vinci Airports a annoncé mercredi avoir repris l'exploitation de l'aéroport de Manaus au Brésil, troisième aéroport de fret du pays, ainsi que "six autres aéroports de la région", pour une durée de 30 ans.

