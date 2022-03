La Bourse de Paris attendue en hausse après une Fed sans surprise

La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi, la Réserve fédérale américaine ayant relevé son taux directeur conformément aux attentes du marché, mais de la volatilité pourrait toujours venir des développements sur la guerre en Ukraine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait bondi de 3,68% à 6.588,64 points, soit une progression de plus de 5% sur les trois premiers jours de la semaine.

La Fed a relevé mercredi ses taux directeurs, une première depuis 2018, afin de freiner la frénésie de consommation des Américains et pour tenter de juguler l'inflation, au plus haut depuis 1982 aux États-Unis.

L'institution monétaire a opté pour une hausse prudente d'un quart de point de pourcentage, situant désormais ses taux dans une fourchette de 0,25% à 0,50%, après les avoir maintenus pendant deux ans entre 0 et 0,25%.

Elle entame un mouvement plus global de relèvement des taux, la majorité des responsables de la Fed envisageant pour l'heure sept hausses de taux de cette envergure d'ici fin 2022, soit une à chaque réunion.

L'institution prévoit aussi de commencer en mai à réduire son bilan, gonflé par le soutien massif aux marchés depuis mars 2020.

Le "ton optimiste" du président de la Fed, Jerome Powell, au cours de la conférence de presse "a remonté le moral général", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Wall Street a terminé en nette hausse, de 1,55% pour le Dow Jones à 3,77% pour le Nasdaq.

Jeudi, la Banque d'Angleterre tient également une réunion au cours de laquelle elle pourrait également monter ses taux, pour la troisième fois depuis décembre.

Les marchés restent par ailleurs suspendus aux évolutions de la situation en Ukraine, espérant l'avancée des pourparlers. "Il y a des formules très concrètes qui je pense sont proches d'un accord", a estimé mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, tout en relevant que les pourparlers n'étaient "pas faciles".

La guerre continue : un théâtre abritant plus d'un millier de civils été touché par une frappe russe à Marioupol, selon les autorités ukrainiennes.

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine.

Parmi les valeurs à suivre jeudi

Veolia a engrangé en 2021 des résultats records, avant même la spectaculaire absorption de son rival Suez, et vise pour 2022 une "croissance solide", objectifs toutefois assortis d'une légère incertitude liée au contexte de guerre en Ukraine.

Aéroports de Paris : les aéroports de la région parisienne ont retrouvé en février 62,3% des passagers du même mois en 2019, en bonne voie pour concrétiser les objectifs annuels de leur gestionnaire qui ne prévoit pas pour l'instant de conséquences du conflit en Ukraine sur ses hypothèses.

Les valeurs les plus sensibles à l'Asie, notamment dans le secteur de la technologie ou du luxe, pourront bénéficier de l'élan des indices, avec un bond de plus de 5% pour la Bourse de Hong Kong et de 3,5% au Japon.

