La Bourse de Paris attendue au rebond

La Bourse de Paris est attendue en hausse à l'ouverture mardi, après trois séances de pertes, aidée par le revirement de Wall Street lundi, mais restant toujours sous la menace des hausses des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 montait de 0,60% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait terminé en repli de 1,44% à 7.115,77 points.

Aux Etats-Unis, l'indice technologique Nasdaq, qui était en forte baisse à la clôture parisienne lundi et qui a plongé de près de 3% en séance, a finalement terminé de peu dans le vert (+0,05%).

L'indice Dow Jones n'a finalement lâché que 0,45% après avoir glissé de près de 2%.

Les rendements obligataires américains à échéance 10 ans sont montés en séance jusqu'à 1,80%, un plus haut en deux ans, avant de s'assagir à 1,76%.

"L'incapacité à dépasser la barre des 1,80% lundi a pu contribuer à atténuer la faiblesse des marchés boursiers américains", explique Michael Hewson de CMC Markets.

Les taux obligataires se sont tendus ces dernières semaines avec les craintes liées à l'impact économique du variant Omicron et à l'attitude plus combative face à l'inflation de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'apprête à relever les taux au printemps.

Les prix à la consommation ont augmenté à un rythme inédit depuis près de 40 ans en novembre (+6,8%) selon l'indice CPI. Mercredi, le chiffre pour décembre sera publié.

En fin de séance parisienne, les investisseurs attendront l'audition du président de la Fed Jerome Powell devant le Sénat.

"Nous utiliserons nos outils pour soutenir l'économie et un marché du travail solide et pour empêcher l'inflation de s'enraciner", va-t-il souligner selon un discours préparé à l'avance et diffusé lundi, sans plus de détail.

Surtout, Jerome Powell "risque d'être confronté à de nombreuses questions sur le calendrier et le nombre d'éventuelles hausses de taux" directeurs de l'institution, développe M. Hewson.

Parmi les valeurs à suivre

TechnipFMC: l'entreprise parapétrolière a annoncé lundi qu'elle cesserait d'être cotée à Paris mais le resterait à New York, après la scission qui a abouti à la création en France de Technip Energies début 2021.

Crédit Agricole: le principal actionnaire de la banque italienne en difficulté Carige a annoncé lundi avoir retenu la proposition de rachat de sa concurrente Bper Banca en vue de l'ouverture de négociations exclusives, infligeant ainsi un revers à Crédit Agricole, également en lice.

Airbus: l'avionneur a livré 611 avions et eu 507 commandes nettes en 2021, selon son bilan annuel, soit près d'un tiers inférieur à son niveau d'avant-crise. Lundi, le loueur américain d'avions Azorra, nouveau client, a commandé 22 monocouloirs moyen-courrier A220, dont deux en version "affaires".

Veolia: le groupe a annoncé lundi la dissociation des fonctions de président et de directeur général du groupe à compter du 1er juillet, Antoine Frérot restant président du conseil d'administration et Estelle Brachlianoff devenant directrice générale.