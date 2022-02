La Bourse de Paris attendue au rebond après les lourdes pertes de jeudi

La Bourse de Paris est attendue en net rebond vendredi, après la chute de jeudi causée par l'invasion russe de l'Ukraine, mais les incertitudes concernant la suite du conflit demeurent grandes.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 1,60% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait chuté de 3,83%, à 6.521,05 points, son niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Sur les quatre premiers jours de la semaine, la cote parisienne a perdu 5,90%, sa pire performance depuis fin novembre 2020.

Mais l'heure semble désormais au rebond pour les marchés actions mondiaux: après une ouverture en forte baisse jeudi, Wall Street a complètement inversé la tendance. Le Nasdaq des valeurs technologiques a grimpé de 3,34%, l'indice vedette Dow Jones a pris 0,28% et l'indice élargi S&P500 1,50%.

Un peu plus de 24 heures après le début de l'invasion, les forces armées russes se rapprochent de la capitale ukrainienne Kiev, où deux fortes explosions ont retenti à l'aube, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie, ciblées notamment sur les banques ou la technologie, et plus dures que celles prononcées en début de semaine.

"Malgré cela, il est peu probable qu'elles suffisent à modifier le calcul de Vladimir Poutine à court terme, étant donné que les marchés énergétiques de la Russie, ainsi que d'autres exportations clés, et l'accès à Swift ont été exclus. Cela explique peut-être pourquoi les marchés américains se sont retournés", envisage Michael Hewson analyste de CMC Markets.

Après avoir flambé jusqu'en fin de journée jeudi (jusqu'à 105 dollars le baril pour le Brent), puis s'être tassés, les prix du baril de pétrole remontaient et restaient à un niveau élevé, le Brent dépassant encore les 100 dollars le baril vers 07H50.

Passées au second plan en raison de l'actualité, les publications des résultats des entreprises se poursuivent toutefois.

Parmi les valeurs à suivre vendredi

Air France a décidé de réduire sa desserte de Moscou depuis Paris-Charles de Gaulle de 12 à sept vols hebdomadaires, a annoncé jeudi la compagnie aérienne française après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Saint-Gobain: la crise du Covid-19 et l'urgence climatique profitent aux fabricants de matériaux de construction . Le groupe a engrangé des "records de croissance, de résultat et de marge" en 2021, porté par la reprise qui a suivi la crise sanitaire et la vague de rénovation et d'isolation de logements.

Casino: le distributeur a réduit sa perte mais est restée dans le rouge en 2021, avec une perte nette de 530 millions d'euros.

Vallourec: le fabricant de tubes sans soudure a enregistré un bénéfice net de 40 millions d'euros en 2021, contre une lourde perte nette un an plus tôt, et voit une "dynamique positive" en 2022, a-t-il annoncé jeudi, après une difficile restructuration.

Technicolor: le groupe, en restructuration depuis des années, a présenté jeudi un plan pour se séparer de son activité phare de vidéo et d'effets visuels, qu'il entend introduire en Bourse afin de se désendetter.

SEB: le spécialiste du petit électroménager a annoncé jeudi avoir franchi pour la première fois le seuil de 8 milliards d'euros de ventes, avec un bénéfice net en fort rebond à plus de 454 millions d'euros, en hausse de 51% par rapport à 2020 et supérieur à 2019.

