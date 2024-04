La boulette de l'année est française

C’est ça la Ligue 2 BKT.

La demi-heure de jeu entre l’En Avant Guingamp et le leader du championnat, Angers, a livré l’une des actions les plus insolites de la saison. Sur une longue ouverture angevine, le gardien guingampais Enzo Basilio sort de sa cage pour rattraper le ballon qui filait vers l’attaquant du SCO Lilian Rao-Lisoa. Mais le portier rate complètement son geste et glisse hors de la surface de la réparation. Dans un geste de désespoir, il lâche finalement le ballon et permet au Scoïste d’inscrire son premier but en professionnel. Le tir du franco-malgache a même le luxe de frapper la transversale avant d’entrer les filets. Baptiste Roux est trop court pour empêcher l’ouverture du score, 0-1 pour les visiteurs. Enzo Basilio s’en voudra surement d’avoir commis cette erreur, puisqu’au bout du temps réglementaire, le SCO s’est finalement imposé 2 buts à 1.…

