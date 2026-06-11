« La Bosnie vit une sorte de folie collective »

Avec son gimmick « I am from Bosnia, take me to America », le groupe Dubioza Kolektiv a sorti le meilleur hymne officieux de ce Mondial. Un peu malgré lui, car le morceau en question est sorti il y a 15 ans. Brano Jakubović, coauteur de cet OVNI musical, raconte les origines du phénomène et l’espoir que les Bosniens placent en leur sélection.

Peu après la qualification de la Bosnie, le pays s’est enflammé en chantant « I am from Bosnia, take me to America ». Quand ces paroles sont-elles devenues un slogan ?

Tout a commencé après un concert à Mexico. Un gars qui portait le maillot du groupe nous a invités à voir un match de l’équipe locale qui joue avec les mêmes couleurs ( le Club América, NDLR ). Deux ans plus tard ( en mars 2026, NDLR ), ce même gars nous a appelés pour nous prévenir que les BHFanaticos ( le groupe de supporters des équipes nationales bosniennes, NDLR ) allaient déployer un tifo spécial pour le barrage contre le Pays de Galles. C’était un message où on lisait « I am from Bosnia, take me to America » . Quand on connaît l’humour bosnien, c’était presque une blague parce que personne ne croyait qu’on irait à la Coupe du monde. On a reposté les images sur notre compte Instagram avec le morceau et après la qualification en finale contre l’Italie, tout le monde a commencé à le repartager et c’est devenu une bande-son nationale.…

Photos : Goran Lidzek, Ervin Kalic et Iconsport.

Propos recueillis par Julien Duez pour SOFOOT.com