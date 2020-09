La Bosnie encorde l'Italie

Pris dans les filets bosniens, les Azzurri se sont vainement débattus pour échapper à l'étreinte des coéquipiers de Dzeko. Et n'ont pas pu faire mieux qu'un nul assez morose, au stade Artemio Franchi (1-1).



Italie 1-1 Bosnie

Gribouillage à l'italienne

Andrea Belotti n'aura même pas décoché un sourire. Remplacé par Ciro Immobile à la 73e minute de jeu, l'attaquant du Torino a vécu son match comme une fête sans alcool. Même pas une petite bulle de fun ou un shot de plaisir en forme de de tir cadré ne lui ont été offert, pour lui remonter un peu le moral. Un match rasoir, un peu à l'image de celui de la: ce vendredi, lesn'ont que trop peu existé offensivement face à une Bosnie aussi frileuse qu'imperturbable sur ses bases arrières.Qualifiée pour le prochain Euro et sereine sur le pré depuis plusieurs mois, l'Italie reste encore un croquis inachevé. Si le tableau est incomplet, Roberto Mancini a su y déposer quelques gouaches de couleur pas trop dégueulasses. Pas besoin d'être critique d'art pour apprécier le jeu long souvent très inspiré de Bonucci, les décrochages d'Insigne et l'hyperactivité de Sensi et Barella dans l'entrejeu. Sure de sa force ce soir, l'Italie met du rythme et cherche la profondeur et les changements d'ailes, en multipliant les transversales savamment dosées. Autant de coups de pinceaux qui déstabilisent la Bosnie, sans la faire tomber. Les équipiers de Dzeko, sans idée devant et privés de ballons, se regroupent en bloc dans leur moitié de terrain et s'accrochent comme ils peuvent à leur chevalet. Une idée sans panache, mais efficace : maladroite dans les petits espaces, plombée par une paire Belotti-Chiesa trop statique, laest aussi entreprenante qu'inoffensive et termine la première période sans s'être procurée d'opportunité réellement dangereuse.