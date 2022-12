La bonne étoile de l'Argentine

À défaut d'en avoir déjà une troisième sur le maillot, l'Argentine peut compter depuis deux grosses semaines sur un alignement des planètes parfait. La défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite est désormais un lointain souvenir, dimanche elle sera comme chez elle à Lusail.

Le sens de leur histoire

" Cette équipe est très…

C'est un Soleil qui trône au milieu du drapeau de l'Argentine. Tout le monde est censé le savoir, mais ceux qui n'écoutaient ni en cours de géo, ni en SVT et qui ont suivi cette demi-finale peuvent désormais savoir que c'est bien une étoile qui illumine le chemin de tout ce qui est de blanc et de ciel. Les Argentins ont déjà eu l'occasion de voir briller cet astre très fort en 1978 et 1986, au point de pouvoir les accrocher au-dessus de leur blason. Ils pourront se tourner à nouveau vers lui dimanche, à l'occasion de leur sixième finale de Coupe du monde, après 1930, 1978, 1986, 1990 et 2014. Si on avait juré à sesqu'ils en seraient là juste après l'éclipse de l'Arabie saoudite , seuls les plus cinglés auraient pu le croire (cela dit, il y en a un paquet). De fait, quand les Faucons de Hervé Renard faisaient sauter les boutons de chemise de l', ce sont des supportes aux têtes dans les chaussettes que l'on pouvait croiser à la sortie du métro. À ce moment-là, après une invincibilité de 36 matchs consécutifs, aucun ne se voyait sauter et chanter 21 jours plus tard dans les rames en direction de Lusail.Cet après-midi du 22 novembre, la bande à Lionel Messi avait joué de malchance et laissé les Saoudiens se gonfler de confiance. Depuis, c'est tout l'inverse qui s'est passé : au pied du mur, elle a su retrouver la force qui l'avait portée lors de la dernière Copa América et remettre les éléments de son côté., rappelle le joueur du PSG, encore déterminant ce mardi. Le Mexique, la Pologne, l'Australie, les Pays-Bas et donc la Croatie sont effectivement tombés sur une troupe de morfals, toute dévouée à son chef de gang Lionel Messi, qui a ramassé en chemin une amulette de charisme , et portée par un public dominant aux quatre coins de Doha.